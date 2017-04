Mundo CONFLICTO ARMADO Decenas de muertos en un ataque químico en Siria Se han realizado además unas 400 atenciones por asfixia

EUROPA PRESS 04/04/2017 / 18:58

MADRID.- Decenas de muertos, cuya cifra exacta oscila desde mas de cincuenta a medio centenar, dependiendo de la fuente y unas 400 han sido atendidas con síntomas de asfixia tras un supuesto ataque químico perpetrado este martes cerca de la localidad siria Jan Sheijun, situada en la región de Idlib y controlada por las fuerzas rebeldes, según la Unión de Organizaciones de Asistencia Médica y de Socorro (UOSSM). La UOSSM ha informado de "más de 40 ataques desde las 6.30" (hora local). La organización, con efectivos sobre el terreno, ha advertido de los numerosos casos de "ahogamiento y asfixia" y ha confirmado que entre los objetivos alcanzados figura un hospital. Los activistas en el norte de Siria han publicado imágenes en las redes sociales en las que se muestra a supuestas víctimas con espuma alrededor de la boca y a los equipos de rescate rociando con agua a niños prácticamente desnudos que se retuercen en el suelo. Entre los fallecidos figurarían numerosos menores. Una fuente militar siria citada por la agencia Reuters ha negado que las fuerzas gubernamentales hayan usado este tipo de armamento, asegurando que el Ejército "no usa ni ha usado" armas químicas "ni en el pasado ni en el futuro". El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha denunciado que, tras la "masacre", los aviones militares han seguido golpeando Jan Sheijun, si bien no ha podido establecer un posible balance de víctimas. La comisión internacional autorizada por la ONU para analizar la posible comisión de crímenes de guerra en Siria ha condenado "en los términos más rotundos" los ataques de este martes y ha considerado "extremadamente preocupantes" las informaciones relativas al posible uso de materiales químicos. La comisión "está investigando actualmente las circunstancias que rodean este ataque", ya que tanto el bombardeo "deliberado" de la población civil como el uso de armas químicas "constituyen crímenes de guerra y graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario". En este sentido, ha subrayado la necesidad de que también lo analice la Organización Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas. Para la comisión, liderada por el brasileño Paulo Pinheiro y vinculada al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "es imperativo que los responsables de estos ataque sean identificados y juzgados". Francia ha solicitado este martes una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar este ataque. El máximo organismo de la ONU se reunirá este miércoles a las 15.00 hora española.

