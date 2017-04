Álvaro Vadillo, a punto de volver

El jugador del Huesca se entrenaba este martes con el equipo y pude estar disponible para el partido ante el Reus

Álvaro Vadillo volvió este martes a entrenarse con el equipo y podría estar disponible para jugar este domingo ante el Reus. El gaditano reconoció que su rodilla “ha evolucionado muy bien” del golpe que recibió y aseguró que se prepara para ayudar al Huesca en cuanto pueda. JAVIER GARCÍA SALVATIERRA 04/04/2017 / 21:21

HUESCA.- El extremo afirmó que se encuentra "bastante bien respecto a las dos últimas semanas, la rodilla ha evolucionado muy bien porque solo tenía el golpe pero el traumatismo fue muy fuerte", y por eso esperará a ver cómo evoluciona a lo largo de esta semana. "Cuando llegue el fin de semana decidiremos", agregó. Vadillo admitió que cuando recibió el golpe se llevó un buen susto "sobre todo por las malas experiencias" que ha tenido y le vinieron "malos recuerdos", pero "por suerte no fue nada". El exjugador del Betis estaba en un gran estado de forma antes de esta lesión y recordó que cuando llegó a Huesca dijo que en este tramo de la temporada se iba a ver su mejor versión. "Llevaba mucho tiempo parado, así que en cuanto cogiera el ritmo iba a dar mi mejor versión", señaló. Una versión que no teme perder, ya que apenas ha estado fuera dos semanas. "Me voy a perder dos partidos y en ese tiempo no se van la forma ni la confianza", afirmó. Vadillo celebró que en su ausencia "los resultados están acompañando y los compañeros lo están haciendo bastante bien", y afirmó que aprovechará su oportunidad cuando le llegue para afrontar "lo mejor, la parte final de la temporada".