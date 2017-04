Tejerina niega que el plan de Cataluña incluya un trasvase

La ministra dice que en ningún caso se podría hacer porque la ley no lo permite. La titular de Medio Ambiente responde a una pregunta de Rosario Santos.

E. P. 05/04/2017

MADRID.- La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró ayer durante su intervención en el Pleno del Senado que el Plan de gestión del distrito de la cuenca fluvial de Cataluña "no incluye ningún trasvase entre cuencas, y no podría hacerlo en ningún caso", pues la legislación actual no lo permite. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.