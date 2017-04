España NEGOCIACIONES Rajoy garantiza información continua al Congreso sobre la evolución del "brexit" El objetivo es que el proceso "no dañe a las personas", señala el jefe del Ejecutivo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado hoy una información continua del Ejecutivo al Parlamento sobre la evolución de las negociaciones para que se haga efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea. EFE 05/04/2017 / 11:25

MADRID.- Rajoy ha contraído este compromiso en la sesión de control del pleno del Congreso, donde ha respondido a dos preguntas del portavoz del grupo socialista, Antonio Hernando, y del PNV, Aitor Esteban, sobre la posición española ante el "brexit". El objetivo fundamental del Gobierno ante esa negociación, según ha explicado Rajoy, es que "no dañe a las personas", ni a los españoles que viven en el Reino Unido ni a los británicos que residen en España, y, por tanto, se respeten sus derechos. De la misma forma, ha defendido dar certidumbre a las empresas que invierten y comercian con el Reino Unido "Estas cosas las debemos hacer conjuntamente en esta Cámara. Anuncio que informaremos al Parlamento siempre que nos lo pidan, y cualquier persona que tenga a bien hacer alguna aportación en beneficio del interés general español, lo tendremos en cuenta", ha añadido. Lo ha hecho después de que Hernando (quien ha coincidido con las prioridades de Rajoy ante este proceso) le pidiera que en la negociación del "brexit" no actúe en solitario, cuente con los partidos políticos y coordine la defensa del conjunto de intereses de la UE con los de España. Hernando se ha referido a la situación de Gibraltar para pedir "coherencia con todas sus consecuencias" a los impulsores del "brexit" y que España se mantenga en sus reivindicaciones históricas pero sin olvidar a los trabajadores y empresas del Campo del Gibraltar. "Actuar con inteligencia a través del diálogo y no entrar en groseras escaladas verbales", ha añadido. En su respuesta, Rajoy no ha hecho alusión alguna a Gibraltar y se ha limitado a señalar que "en lo sustancial" está de acuerdo con el contenido de la intervención del dirigente socialista. Ha recalcado que la negociación del "brexit" debe respetar la ley y que los socios comunitarios van a negociar en bloque. Hernando ha reprochado al Gobierno que restara inicialmente trascendencia a la decisión del Reino Unido de abandonar la UE y después advirtiera de graves consecuencias. A su juicio, se debe reforzar a los negociadores europeos sin entrar en una negociación bilateral, el Reino Unido debe tener claro que "no puede estar con un pie dentro y otro fuera" y saber que primero se negocia la salida y, en el futuro, la nueva relación. "Primero se sale por la puerta y luego se vuelve a llamar", ha resaltado el portavoz socialista. Rajoy ha coincidido con Hernando en que primero se negocien los términos de la retirada y después se empiece a hablar de la futura relación, y ha recordado una máxima de la UE consistente en que "no está acordado nada hasta que se acuerde todo". En cuanto a la relación futura, ha abogado por un acuerdo de libre y comercio amplio y profundo y, a la vez, acuerdos en materia de seguridad, defensa, lucha contra el terrorismo y crimen organizado. La pregunta de Aitor Esteban se ha referido en concreto al contenido de la carta remitida a la UE por la primera ministra británica, Theresa May, comunicando la petición oficial de salida del club comunitario. El portavoz del PNV ha llamado la atención de que en ese texto hubiera una "mezcla ente economía y seguridad" al afirmarse que si no se obtiene un buen acuerdo comercial, la cooperación en la lucha contra el crimen se resentirá. Esteban ha subrayado que se está viviendo un momento "delicado" en materia de seguridad en todo el mundo en el que se precisa la colaboración de todas las fuerzas de seguridad. Una apreciación que le ha llevado a reclamar que la Ertzaintza disponga también de toda la información europea y participe en los foros de la UE en este ámbito. Rajoy ha citado entre los aspectos menos positivos de la carta de May esa referencia a que la lucha contra la delincuencia podría debilitarse. Ha confiado en que eso no ocurra, y en relación con la policía autónoma vasca ha recordado que la representación de España en los diversos órganos internacionales corresponde al Estado como recogen la Constitución y el Estatuto de Autonomía. No obstante, ha señalado que la Ertzaintza tiene acceso a la información internacional de interés policial y sus actuaciones con cuerpos de policía de otros países se realizan con normalidad. "Dicho esto, teniendo en cuenta el respaldo legal y el soporte competencial, que son fundamentales para garantizar el éxito en la coordinación de actuaciones policiales -ha añadido-, se puede conversar sobe este punto para intentar entre todos ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo".

