"Nunca es una buena noticia que se reduzca la inversión" ha señalado el presidente aragonés

EUROPA PRESS 05/04/2017 / 11:54

ZARAGOZA.- El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha considerado este miércoles que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son "decepcionantes" para el conjunto del país y "maltratan" especialmente a la Comunidad aragonesa, dejando "en el aire, diluidos y desvaídos" muchos proyectos esenciales para la región. En declaraciones a los medios de comunicación, Lambán se ha referido de este modo a los PGE presentados este martes por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que fijan en 343 millones de euros las inversiones para Aragón, una rebaja del 21 por ciento -92 millones- con respecto al pasado año. "Nunca es una buena noticia que se reduzca la inversión, no se con qué criterios lo ha hecho el Gobierno de España", ha observado el presidente aragonés, al advertir de que los compromisos que adquirió con Aragón el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en el pasado mes de diciembre "quedan un tanto en el aire, diluidos, desvaídos". Aunque "siempre existe el recurso de los plurianuales, siempre los plurianuales que se consignan para Aragón tienen muy poca dotación en el año en que se consigna el presupuesto y puede ocurrir como en el caso del Canfranc en el que no solo no progresemos sino que vayamos hacia atrás", ha aseverado. De esta forma, ha dicho tajante que "no me gustan los presupuestos", al alegar que, además, "la experiencia nos demuestra que tras no tratarse bien a Aragón en la previsión inicial de los presupuestos, se nos maltrata todavía más en la ejecución de los mismos, es decir, se consigna poco y todavía se ejecuta menos, pero alguna explicación me imagino que nos darán los responsables del Gobierno de España". Entre los proyectos afectados por el recorte de la inversión, Javier Lambán ha citado el Canfranc, "queda muy en el aire el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la dotación presupuestaria necesaria para modernizar de una vez la línea entre Sagunto y Teruel" y en este punto ha admitido que "se habla de un plurianual de 333 millones, pero para este año hay 15 (millones), lo cual es una cantidad ridícula, absolutamente insignificante". "NINGÚN MOTIVO DE SATISFACCIÓN" Por todo ello, "motivos para la satisfacción no tenemos absolutamente ninguno", ha afirmado, para comentar que también se esperaba del Estado que en los presupuestos "se pusiera al día con la deuda que mantiene con las Comunidades autónomas en la atención a la dependencia", si bien "eso no ha ocurrido". "No son unos presupuestos que podamos celebrar desde ningún punto de vista, son unos presupuestos decepcionantes no solo para Aragón como Comunidad sino para el conjunto del país", ha opinado Lambán. Por último, el presidente aragonés ha recordado irónico que cuando se reunió con el ministro de Fomento le entregó como regalo una replica de la Fuente de los Incrédulos, que se encuentra en el Canal en Zaragoza, y "me dijo que me la devolvería rápidamente cuando se comprobara que había cumplido con Aragón, pero no le aceptaré la devolución de la Fuente de los Incrédulos porque a estas alturas no tengo otro remedio que seguir siendo incrédulo", ha concluido.