Economía PARTIDAS PRESUPUESTARIAS El Gobierno dedica 100 millones a los ayuntamientos para ayudas al empleo juvenil Se detinarán 57,4 millones a las regiones "más desarrolladas" entre las que se encuentra Aragón.

EFE 05/04/2017 / 12:22

MADRID.- El Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales ha abierto una convocatoria de ayudas al empleo juvenil, por importe de 100 millones de euros, destinadas a las entidades locales, que tienen de plazo hasta el próximo viernes para solicitarlas. Según un comunicado difundido hoy por este departamento ministerial, son 100 millones para fomentar el empleo juvenil subvencionados por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, que contribuirán al cumplimiento del Plan Nacional de Garantía Juvenil. El objetivo de estas ayudas es la integración sostenible en el mercado laboral de las personas jóvenes que no trabajan ni participan en los sistemas de educación ni formación, en el contexto de la garantía juvenil. Podrán solicitar y recibir las ayudas y emplearlas en los programas juveniles los ayuntamientos de municipios con población superior a 50.000 habitantes; los de capitales de provincia de menos de 50.000 habitantes, y las diputaciones, cabildos, consells insulars y comunidades uniprovinciales, en el ejercicio de las competencias que corresponden a la diputaciones provinciales. También pueden reclamarlas los organismos autónomos dependientes de cualquiera de las entidades anteriores. El plazo para la ejecución de los proyectos, que gestionará la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, no podrá exceder del 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con la asignación financiera de la Iniciativa de Empleo Juvenil y la normativa de aplicación de los Fondos Europeos 2014-2020. Habrá 57,4 millones para las regiones más desarrolladas (Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja, Navarra, País Vasco, Asturias, Galicia y Ceuta), así como otros 39,38 millones para las regiones "en transición" (Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias y Melilla) y 3,1 para las menos desarrolladas (Extremadura).

Comentarios

