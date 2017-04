España DEBATE CATALUÑA Junqueras augura que la fecha del referéndum puede anunciarse dentro de unos dos meses Asegura que acepta el plazo "por respeto" al pacto suscrito.

EUROPA PRESS 05/04/2017 / 12:41

BARCELONA.- El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha augurado que el referéndum puede convocarse dentro de unos dos meses, porque es el plazo que el Pacto Nacional para el Referéndum (PNR) ha solicitado para recabar apoyos internacionales a una eventual consulta acordada. En una entrevista este miércoles en Rac1 recogida por Europa Press, el conseller ha precisado que el PNR "pide un margen de tiempo de un par de meses, o una cosa por el estilo" para culminar su labor. Ha dicho aceptar ese plazo por "respeto" al PNR y para no perjudicar el trabajo que hace, gracias al cual ya han recabado el apoyo a la consulta del partido alemán Die Linke, entre otros actores internacionales, ha dicho. El consejero ha apuntado que el Pacte reclama que, si existe el compromiso de intentar conseguir un referéndum acordado, los políticos no pueden imponer una fecha unilateral sin agotar antes todas las vías: "Y yo eso también lo entiendo". Sobre la pregunta del referéndum, se ha mostrado favorable a formular '¿Quiere que Catalunya sea una república?', aunque también es partidario de preguntar a los ciudadanos si quieren que Catalunya "sea una Estado independiente".

