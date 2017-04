La provincia de Huesca mantendrá el mismo número de aulas concertadas

La comisión de conciertos se ha reunido esta mañana y esta tarde, la de escolarización

El próximo curso, Educación mantendrá el mismo número de aulas concertadas en los centros de la provincia, es decir, con las mismas garantías que el resto de colegios públicos. Sin embargo, en Zaragoza, la administración ha planteado no renovar el concierto de 13 aulas. JARA ARNAL 05/04/2017 / 14:29

HUESCA.- En la comisión de conciertos educativos de Huesca, reunida esta mañana, se ha propuesto en mantenimiento del mismo número de aulas concertadas el próximo curso 2017/2018, tras analizarse las solicitudes recibidas desde los centros. Este curso, sólo de Infantil, en la provincia hay 24 aulas concertadas en Huesca, Jaca, Sabiñánigo, Barbastro, Monzón, Binéfar y Fraga. En el caso de Huesca, será esta tarde, en la comisión de garantías de escolarización, cuando se cierre la ratio y número de aulas en todos los centros de la capital oscense, públicos y concertados. En la capital aragonesa, este mismo órgano ha recibido la propuesta de la administración de no renovar conciertos de 13 aulas. Las resoluciones serán firmes cuando lo notifique el departamento de Educación a los centros dentro de unas semanas. No obstante, queda por delante un periodo de diez días hábiles para que los propios centros presenten alegaciones al Director General de planificación y una vez resuelto por parte de la Consejera el sector de la concertada se reserva el derecho a ejercer todas las acciones que consideren oportunas, con la absoluta confianza de revertir esta situación. Estos conciertos, recordemos, tendrán una vigencia de 4 años en todos los cursos, excepto en Primaria, que serán de 6 años.