EUROPA PRESS 05/04/2017 / 15:23

ZARAGOZA.- El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, ha defendido este miércoles las inversiones para la Comunidad Autónoma recogidas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), unas cuentas "prudentes" con las que "se fortalece" el gasto social, reforzándose la cohesión y reduciendo el gasto en inversiones, ha afirmado. "No solo no desmerecen" las partidas de inversión directa destinadas a Aragón en 2016, sino que las "mejoran", ha dicho. En rueda de prensa, Gustavo Alcalde ha señalado que se ejecutarán durante cinco o seis meses y tendrán su "inmediata continuidad" en los de 2018. Han sido elaborados para "afianzar el crecimiento" y "consolidar la creación de empleo", partiendo de unas tasas de crecimiento del 3,2 por ciento en 2015 y 2016, "muy por encima de la zona euro". "No se puede dar la espalda a estos Presupuestos", ha considerado Alcalde, quien ha puesto de relieve "el blindaje" de algunos grandes proyectos. La previsión es que el PIB real crezca hasta un 2,5 por ciento este año, aunque algunos calculan que llegará al tres por ciento; la tasa de paro bajará, según las previsiones oficiales, del 19,6 al 17,5 por ciento este año y el objetivo de déficit se reducirá un 3,1 por ciento este año, un 2,2 en 2018 y un 1,3 en 2019. El límite de gasto es de 118.337 millones de euros, lo que supone una reducción de 5.000 millones respecto al ejercicio anterior, de acuerdo con el nivel de gasto ejecutado en 2016. Gustavo Alcalde ha indicado que se reforzarán las políticas de competitividad y que este año comenzará el proceso de estabilización del empleo temporal en el conjunto de las Administraciones públicas, de forma que en tres años se reducirá un 90 por ciento la tasa de temporalidad, que se quedará en un ocho por ciento del total. A día de hoy, la tasa de temporalidad en Sanidad, Educación y Justicia se sitúa en el 20 por ciento en España. Las pensiones subirán un 0,25 por ciento. El Gobierno de España, que está en minoría, ha resaltado Alcalde, presenta estos PGE para "pactarlos" con las fuerzas políticas necesarias e "intentar que salgan adelante". Ha pedido a todos que hagan "un ejercicio de responsabilidad" porque "están en juego muchas cosas", por ejemplo el Fondo de Inversiones de Teruel, dotado con 30 millones desde el Ejecutivo central. El delegado del Gobierno ha señalado que las inversiones directas que se realizarán desde los ministerios en Aragón se elevan a 269,9 millones, mientras que en 2015 fueron de 255,4 millones, incrementándose un 5,65 por ciento. En el Capítulo VI ha destacado una proyección de partidas plurianuales de 1.500 millones hasta 2020 y, sumando el gasto de sociedades y entes públicos, "nos vamos a 2.000 millones de compromiso político con Aragón". En el área de Fomento, "el compromiso con la vertebración está perfectamente delimitado", ha dicho Alcalde, quien ha expuesto que en Huesca se llevarán a cabo inversiones en la A-21, la A-22 y la A-23. En la A-21 se destinarán partidas para continuar obras que ya están en marcha, como los tramos Jaca-Santa Cilia-Puente la Reina y para licitar la variante este-oeste de Jaca, los tramos Puente la Reina-límite con la provincia de Zaragoza y Sigüés-Tiermas. Continuarán otras obras que ya están en marcha, como el tramo Jaca-Santa Cilia-Puente la Reina y la licitación de la variante este-oeste de Jaca, así como los tramos Puente la Reina-límite con la provincia de Zaragoza y Sigüés-Tiermas. Asimismo, en la A-23 se avanzará en algunas obras como el Congosto de Isuela-Arguis, Arguis-Alto de Monrepós, Monrepós-Caldearenas y Caldearenas-La Nave, este último desde las sociedades públicas. También habrá partidas para licitar la variante de Sabiñánigo y la redacción del proyecto del tramo La Nave-Embalse de Javaloya. En la A-22 se dotarán las obras del tramo Siétamo-Huesca con partidas plurianuales. Además, el acondicionamiento del tramo Congosto de Ventamillo-Campo se dotará con 36 millones en varios años y se redactará el proyecto del tramo Túneles de Balupor-Fiscal y otros, como la duplicación de la vía Pina-Fraga. Entre Zaragoza y Teruel se destinarán 440.000 euros para la carretera El Burgo-Fuentes de Ebro, en la A-68, con 45 millones en partidas plurianuales, y seguirán los trabajos entre Fuentes de Ebro y Valdealgorfa. También en la A-68, el Gobierno de España invertirá en los tramos Figueruelas-Gallur y Gallur-Mallén, así como en las variantes de Alcorisa y Fraga. La conservación de la carretera Calatayud-Alfajarín se dota con 43,9 millones en partidas plurianuales. El delegado del Gobierno en Aragón ha dejado claro que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está "apostando firmemente" por la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto, con una previsión de gasto de 333 millones de euros en los próximos años. Se construirán apartaderos, se renovarán las vías y se eliminarán las limitaciones de velocidad, de forma que la línea podrá acoger el tráfico "que deseamos" de mercancías y pasajeros. La línea Huesca-Canfranc está presupuestada en 1,8 millones de euros con un total de 70 en plurianuales hasta 2020 y se realizarán estudios para mejorar la línea Zaragoza-Castejón, que conectará con la Y griega vasca. Por otra parte, se destinarán fondos para cuidar el patrimonio cultural, con partidas para la Colegiata de Santa María de Calatayud, el fuerte Rapitán de Jaca, la Iglesia de La Magdalena de Zaragoza, la Ciudadela de Jaca, la Iglesia de Ibdes, el Castillo de Monreal de Ariza y el Palacio Episcopal de Tarazona. También en Fomento se contemplan partidas para financiar con 6,6 millones los peajes en sombra en la AP-2 y la AP-68, a lo que se añaden 2,8 millones para aeropuertos y 3,17 millones para políticas de vivienda. En el área de Agricultura, el embalse de Almudévar está dotado con 26,5 millones en 2017 y 86,5 en plurianuales y el de Biscarrués no está consignado porque no se puede ejecutar la obra, pero entre 2018 y 2020 se incluirán partidas por 50 millones. Asimismo, los PGE contemplan una partida genérica para actuar en la cuenca del Ebro por 26 millones con inversiones plurianuales de 74,2 millones. En la parte aragonesa del embalse de Yesa se realizarán trabajos por 14,5 millones y en la parte navarra por 11,3, con 40 en plurianuales. Las inversiones en el capítulo de medio ambiente se elevan a 80,3 millones, 700.000 euros más que el año pasado, lo que permitirá acometer obras en el embalse de Santolea y la elevación de aguas el Ebro para hacer regadíos en Fayón, entre otras actuaciones. Por otra parte, Gustavo Alcalde ha comentado que el Gobierno central continúa negociando con entidades interesadas en instalarse en el antiguo Pabellón de España de la Expo, en concreto para ubicar un proyecto relacionado con la ciencia, que no ha querido desvelar. "No es fácil", ha reconocido, recordando que la Delegación ha dialogado con anterioridad con las universidades de Zaragoza y San Jorge. Respecto a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, ha manifestado que el presidente regional del PP, Luis María Beamonte, ha hecho una "oferta clarísima" al presidente del Gobierno regional, Javier Lambán, para "pactar todo", pero "dos no pactan si uno no quiere".

