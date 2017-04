Comarcas ALTO ARAGÓN - INFRAESTRUCTURAS El túnel de Somport contará con tres grupos de atención en emergencias Su creación responde a la posibilidad de mejora que se detectó en el último simulacro

EUROPA PRESS 05/04/2017 / 17:38

HUESCA.- La Comisión de Seguimiento del Plan de Socorro Binacional del Túnel del Somport ha decidido constituir tres grupos de trabajo para mejorar el funcionamiento de los servicios de emergencia de España y Francia en este paso fronterizo. La Comisión se ha reunido este miércoles en Huesca y ha decidido constituir un grupo para delimitar las funciones del comité estratégico y del comité operativo; otro para coordinar los servicios sanitarios de ambos países y uno tercero que se centrará en la comunicación. Su creación responde a la posibilidad de mejora que se detectó en el último simulacro anual llevado a cabo en el túnel del Somport el pasado mes de octubre, según ha explicado el subdirector general de Planificación, Operaciones y Emergencias de la dirección general de Protección Civil del Ministerio del Interior, Carlos Dueñas. Asimismo, ha apuntado que "en los simulacros se ven determinadas cuestiones que pueden mejorar" y "por eso se constituyen estos grupos, pero no porque se haya visto nada importante o fueran fallos significativos en el procedimiento". Por su parte, la subdelegada de Gobierno en Huesca, María Teresa Lacruz, ha matizado que la idea es ahondar en la especialización de los servicios. "Lo que también se pretende es hacer grupos más especializados, no responde a ninguna causa importante, sino simplemente para mejorar y por eso se especializan en cada uno de los temas", ha incidido. La labor de estos tres grupos de trabajo se pondrá a prueba en el próximo simulacro anual que se llevará a cabo en el túnel. Por otra parte, el subdirector general de Planificación, Operaciones y Emergencias se ha referido al nivel de incidencias y ha informado de que en la actualidad se están cartografiando todos los túneles de España para obtener información al respecto, si bien ha resaltado el buen funcionamiento del Somport. La Comisión de Seguimiento ha contado con la presencia, además de Dueñas y Lacruz, de la subprefecta de Oloron, representantes del Gobierno de Aragón, del Ministerio de Fomento, del Cuerpo de Bomberos y del ministerio francés de Equipamiento, entre otros.

