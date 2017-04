Aragón SUCESOS Declarado un incendio en una empresa de logística en Villanueva de Gállego Los propios trabajadores de la planta, unos 25, comenzaron las labores de extinción de las llamas.

EFE 05/04/2017 / 20:13

Tweet

VILLANUEVA DE GÁLLEGO.- Bomberos de Zaragoza intentan sofocar un incendio que se ha registrado la tarde de hoy en una nave de la empresa de logística Frío Aragón, ubicada en el polígono industrial San Miguel, en Villanueva de Gállego (Zaragoza). El aviso del fuego, cuyas causas se desconocen y que ha levantado una columna de humo negro que se ha desplazado por el fuerte viento en dirección a la autovía de Huesca, se ha recibido sobre las 17.50 horas, según han informado hoy fuentes de la Diputación. "No sabemos lo que ha pasado; una de las operarias de facturación gritó fuego y hemos cogido todos los extintores que había en la empresa" para intentar apagar las llamas, ha dicho, en declaraciones a los periodistas, el gerente de la empresa, Juan Antonio Aparicio, quien ha explicado que todos los trabajadores, "unos 25", que había en el interior de la empresa "se han prestado a apagar el fuego". Desconoce si el incendio ha tenido el origen en la parte de fuera o de dentro de la nave, si bien ha explicado que en la zona había un contenedor de aceite, de 1.000 litros y neumáticos. Según su versión, el incendio no era muy grande inicialmente, "pero como han tardado tanto los bomberos ha empezado a arder todo". "Se intentó sofocar el fuego con más de una decena de extintores y con agua, pero ha sido imposible", ha lamentado. Además, en el lugar hay un tanque de gasóleo de la empresa que se ha protegido para que no arda. Hasta el lugar del siniestro, en la calle Río Vero del referido polígono, se han desplazado cuatro dotaciones de bomberos de la Diputación de Zaragoza procedentes de los parques de Ejea, Tauste, La Almunia y Cariñena así como otras cuatro de la capital aragonesa. El equipo de bomberos está dotado de cuatro camiones nodriza y un brazo articulado para el vertido de agua sobre los neumáticos incendiados. A las siete y media de la tarde, los bomberos siguen trabajando en el lugar, si bien el humo prácticamente ha desaparecido ya.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.