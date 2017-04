Mundo POLÍTICA EXTERIOR Aznar acusa a Zapatero de "mantener" el "régimen" de Maduro en Venezuela El expresidente del Gobierno también ha criticado al Vaticano por su posición.

EFE 06/04/2017 / 9:22

Tweet

MADRID.- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha acusado al que fuera su sucesor en el Palacio de la Moncloa, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de "mantener" el "régimen" de Nicolás Maduro en Venezuela con su labor de mediador en el país americano.

"Con Maduro no hay arreglo, y el diálogo es todo una mentira, una farsa", ha asegurado Aznar durante una entrevista en el programa 'Mi casa es la tuya' de Telecinco recogida por Europa Press, donde el expresidente español ha asegurado que la situación actual de Venezuela forma parte del "legado de Obama". Aznar también ha criticado al Vaticano por su posición ante Venezuela -"No entiendo por qué", ha dicho sobre la intervención del Papa Francisco- y a "otros presidentes" que, según el exdirigente del PP, "no han tenido su hora más gloriosa" al participar como mediadores entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. Con esa declaración, aludía al 'trío de expresidentes' que forman Zapatero, el dominicano Leonel Fernández y el panameño Martín Torrijos en un país que, en opinión de Aznar, sufre "una crisis humanitaria" ante la "falta de reacción de la comunidad internacional". "El riesgo es que Venezuela se cubanice, que supone la destrucción de la oposición, para llegar a un sistema donde la gente sobrevive en la miseria", ha afirmado Aznar. Poco después de la crítica de Aznar a Zapatero, en la entrevista se ha recordado el incidente del expresidente socialista con su homólogo venezolano Hugo Chávez en la Cumbre Iberoamericana de 2007. Entonces, Zapatero defendió a Aznar ante las descalificaciones que le estaba dedicando Chávez, momento en el que el rey Juan Carlos intervino con una frase que se hizo célebre: "¿Por qué no te callas?". "El rey muchas veces era muy expresivo", se ha limitado a comentar Aznar, que ha recordado también una conversación con el expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton, con el que dice tener una buena relación. "Me dijo: José María, eres la persona que más envidio del mundo. Tú sabes lo que yo daría para que Chávez me insultara todos los días", ha comentado Aznar entre risas.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.