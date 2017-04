Cultura "Locura versus cordura", una exposición de película en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Huesca La muestra reúne hasta el 30 de abirl el "making of" del largometraje "Análisis de sagre azul".

D. A. 06/04/2017

Tweet

HUESCA.- La sala de exposiciones del Hospital Provincial Sagrado Corazón de Jesús de Huesca acoge hasta el 30 de abril la muestra Locura versus cordura, que reúne el "making of" de la película Análisis de sangre azul: dirigida por Blanca Torres y Gabriel Velázquez, que se acercaron a Arcadia con el propósito de realizar un largometraje cuyo guión original transcurre en tiempo presente. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.