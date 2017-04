España DISPOSITIVO ESPECIAL DE TRÁFICO La DGT prevé 14,8 millones de desplazamientos esta Semana Santa Este año se estima que se movilizarán 300.000 personas más que en 2016.

EUROPA PRESS 06/04/2017 / 11:44

Tweet

MADRID.- La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé durante esta Semana Santa 14,8 millones de desplazamientos por carretera, 300.000 más que el año pasado. El dispositivo especial de tráfico se activará a las 15 horas de este viernes, 7 de abril, y se mantendrá hasta las 24 horas del lunes 17. Aunque el dispositivo se desarrolla durante diez días y medio, Tráfico ha dividido el operativo especial en dos fases, que coinciden con los días de mayor número de desplazamientos. La primera fase comenzará a las 15. 00 horas de este viernes y finalizará a las 24.00 horas del domingo 9 de abril. Para esta primera fase, Tráfico prevé 3,6 millones de desplazamientos. La segunda fase, más importante que la anterior por volumen de desplazamientos de vehículos a lo largo de toda la red viaria, comenzará a partir del miércoles 12 de abril, excepto en la comunidad de Cataluña donde se iniciará al día siguiente. Esta segunda fase finalizará a las 24.00 horas del lunes 17 de abril con la operación retorno, operación que se desarrollará desde el sábado por la tarde, se prolongará durante todo el domingo y el lunes de Pascua, ya que en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja dicho lunes es festivo. En el resto de comunidades pese a no ser festivo, es día no lectivo para escolares y universitarios, por lo que se prevé que también se produzca una importante cantidad de movimientos de retorno hacia los grandes núcleos urbanas que se sumarán a los de un día laborable cualquiera. MEDIDAS CONCRETAS Para facilitar la movilidad con seguridad de los vehículos, la Dirección General de Tráfico habilitará carriles reversibles y adicionales con conos en los momentos de mayor afluencia circulatoria y tramos en determinadas carreteras y se paralizarán las obras que afecten a las calzadas para minimizar la afección al tráfico. Asimismo, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de las vías y se restringirá la circulación de camiones que transporten mercancías peligrosas y vehículos que precisen autorización especial para circular en determinadas horas de los días con más desplazamientos. Otra de las medidas previstas por la DGT es el diseño de itinerarios alternativos en función del origen y destino del viaje a realizar, para no pasar por la zona centro que es la que más tráfico genera. Además, a dichos itinerarios se les ha incorporado los tiempos de recorrido estimados en función de la hora de salida del viaje. Todos los itinerarios se pueden consultar en la web de la DGT Para llevar a cabo todo este dispositivo, la Dirección General de Tráfico cuenta con los servicios de más de 800 funcionarios y personal técnico especializado que atienden los Centros de Gestión de Tráfico; todos los agentes disponibles de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y más de 13.000 empleados de las empresas de conservación, de vías en régimen de concesión dependientes de los titulares de carreteras y personal de los servicios de emergencia tanto sanitarios como bomberos. Durante esta Semana Santa, la DGT va a prestar atención especial a las carreteras secundarias donde se intensificará la vigilancia al ser donde se producen el 78% de las víctimas mortales y las más peligrosas. Esta intensificación de la vigilancia en las carreteras convencionales se realizará por tierra y por aire con los 12 helicópteros de los que dispone la DGT, 8 de ellos equipados con el radar Pegasus. También se reforzarán los controles preventivos tanto de alcohol como de drogas y se vigilará especialmente el cumplimiento de las velocidades límite establecidas en las carreteras y el uso del cinturón.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.