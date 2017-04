Cultura CAMPAÑA DE PROMOCIÓN La Fiesta del Cine vuelve del 8 al 10 de mayo con entradas a 2,90 euros Los espectadores ya pueden acreditarse en la web fiestadelcine.com.

EFE 06/04/2017 / 12:09

MADRID.- La XII edición de la Fiesta del Cine, con entradas a un precio reducido de 2,90 euros, se celebrará entre el lunes 8 y el miércoles 10 de mayo, según han informado hoy sus organizadores. A partir de hoy, 6 de abril, los espectadores pueden acreditarse en la web fiestadelcine.com, requisito imprescindible para beneficiarse de los descuentos, salvo los menores de 14 y los mayores de 60 años, que pueden acudir directamente. Organizada por la confederación de productores audiovisuales Fapae, la federación de distribuidores Fedecine la de exhibidores, Fecey el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (Icaa, la Fiesta del Cine busca fomentar la asistencia a las salas como un hábito social y cultural. Se celebró por primera vez en junio de 2009 y desde entonces acumula más de 15,6 millones de espectadores. Tras cuatro años de ajustes, en octubre de 2013 la fiesta pegó el gran salto, al duplicar el número de asistentes y superar por primera vez el millón y medio de espectadores. A partir de entonces empezó a celebrarse con carácter semestral, una cita en otoño -habitualmente más multitudinaria- y otra en primavera -la de mayo de 2016 registró 1,7 millones de espectadores-. Entre las películas que estarán en cartelera durante la XII edición de la Fiesta del Cine destacan "Un italiano en Noruega", "La Bella y la Bestia", "Guardianes de la Galaxia. Vol.2", "John Wick. Pacto de Sangre", "Power Rangers", "Negación", "Z- La ciudad perdida", "El bebe jefazo", "Wilson", "Un golpe con estilo", "Life", "Fast and Furious 8" o "Los pitufos: la aldea escondida". También producciones españolas como "Amar", "Plan de Fuga", "El jugador de ajedrez", "No sé decir adiós" y "Orbita 9". Según datos de Comscore referentes al 2016, "Un monstruo viene a verme" de Juan Antonio Bayona fue la película más vista en 15 comunidades autónomas, mientras que "Mascotas" la superó en las otras dos: Baleares y Cantabria. El "top 3" más repetido por CCAA es "Un monstruo viene a verme", "Mascotas" y "Buscando a Dory", clasificación compartida por asturianos, andaluces, murcianos, valencianos, gallegos, canarios y catalanes. Para los extremeños, navarros y manchegos, las tres películas más vistas en 2016 fueron: "Un monstruo viene a verme", "Mascotas" y "El Libro de la Selva". "Palmeras en la nieve" consigue entrar en el "top 3" en Aragón, La Rioja y Castilla y León, por detrás de "Un monstruo viene a verme" y "Mascotas". Por último, madrileños y vascos comparten las dos primeras posiciones de las películas más vistas, con "Un monstruo viene a verme" y "Buscando a Dory", mientras que la tercera película más vista en Madrid fue "El libro de la Selva", y en el País Vasco "Mascotas".

