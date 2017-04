Economía PRESUPUESTOS 2017 Montoro ruega a todas las CCAA leer "correctamente" las cifras de inversiones El ministro pide que no hagan declaraciones que "no se corresponden con la realidad".

EFE 06/04/2017 / 12:18

MADRID.- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha "rogado" a todas las CCAA, tanto del PP como de la oposición, que lean las cifras de inversiones territoriales para 2017 "correctamente" y no hagan declaraciones que "no se corresponden con la realidad". En declaraciones en el Congreso, Montoro ha vuelto a pedir responsabilidad a todos los gobiernos autonómicos, porque las inversiones en las CCAA presupuestadas para este año suben respecto a las ejecutadas en 2016. Además, ha afirmado que no le preocupa que las críticas lleguen también de comunidades gobernadas por el PP. "Ruego a todos que tengan la responsabilidad, estén en el Gobierno del PP o en la oposición, que lean las cifras correctamente", ha insistido al tiempo que ha recordado los 5.380 millones de euros que se distribuirán para financiar los servicios públicos de todas las autonomías cuando se aprueben los presupuestos. "Quiero decir a todos, y especialmente a algunos que se han mostrado explícitos en el rechazo, que cuando han estado hablando con el Gobierno, conmigo, les ha preocupado los funcionarios y la financiación autonómica y no les ha preocupado tanto esas inversiones territoriales", ha subrayado. Montoro ha pedido a todos los gobiernos que apuesten por los recursos dirigidos a Sanidad, a Educación y a protección social y que dependen de la financiación autonómica.

