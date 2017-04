Deportes BALONMANO - LIGA ASOBAL Bada avanza en la renovación de José Nolasco Desde el club intensifican los contactos pero todavía no está cerrada.

Bada Huesca lleva ya semanas trabajando en la renovación del técnico José Nolasco para la próxima o próximas temporadas. Ya ha habido varias reuniones, pero de momento no se ha cerrado. El director deportivo del club, Daniel Ibáñez, tenía claro que para planificar el futuro el primer paso debe ser el entrenador. "No tiene sentido hablar con jugadores si no sabemos quién va a entrenar, por eso vamos paso a paso. Las conversaciones con José están avanzadas, pero nunca se sabe. ALFONSO HERRÁN 06/04/2017

Tweet

Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.