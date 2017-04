Cultura PATRIMONIO Marisancho Menjón recoge en un libro el "salvamento y expolio" de los frescos de Sijena Relata cómo las obras fueron arrancadas y su traslado, junto con los participantes en la operación

EUROPA PRESS 06/04/2017 / 15:46

Tweet

ZARAGOZA.- La historiadora Marisancho Menjón ha presentado este jueves, en el Edificio Paraninfo de Zaragoza, su libro 'Salvamento y expolio. Las pinturas murales del Monasterio de Sijena en el siglo XX'. En esta obra, narra las vicisitudes de los frescos del municipio oscense. La investigación desarrollada por la autora intenta clarificar lo ocurrido con los valiosos conjuntos pictóricos que conservaba el Real Monasterio de Sijena, situado en la provincia de Huesca, especialmente los de los frescos de la sala capitular que, hasta su incendio en 1936, constituyeron unas de las joyas del patrimonio artístico medieval en Europa. Sus estudios a lo largo de los últimos cuatro años, a partir de la documentación de distintos archivos, le han permitido a Menjón desvelar la fecha "efectiva" del arranque de los frecos y su traslado, el nombre de los participantes en dicha operación, que se llevó a cabo en otoño de 1936, y demostrar que los gastos fueron costeados por el Servei de Monuments de la Generalitat de Cataluña, tal como consta en los comprobantes de pago que todavía se conservan. Además, aporta datos sobre el arranque fraudulento del conjunto de pinturas profanas en 1960. La editorial Prensas de la Universidad de Zaragoza recoge ahora los resultados de este trabajo en 'Salvamento y expolio: las pinturas murales del Monasterio de Sijena en el siglo XX', publicación coeditada con el Gobierno de Aragón, la Institución 'Fernando el Católico', dependiente de la Diputación de Zaragoza, y el Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA), de la Diputación de Huesca. "Fue una operación de salvamento, que luego se convirtió en expolio al no devolver estos frescos a Aragón. Este estudio busca conocer con veracidad los pormenores de este duro episodio de los magníficos frescos románicos del siglo XIII que adornaban la sala capitular del monasterio y que protagonizan un pulso entre los gobiernos de Aragón y Cataluña que, a pesar de la resolución judicial que respalda la Comunidad aragonesa, no se resuelve", ha explicado Marisancho Menjón, durante la presentación de la publicación. Ha indicado que la obra pone sobre la mesa una historia que tiene "parte de salvamento y parte de expolio" y ha sido muy crítica con el papel desempeñado por "la administración franquista y por el actual Museo Nacional de Arte de Cataluña". Ha opinado que un centro museístico público no puede sentirse "precisamente orgulloso" de esta historia, cuyo último episodio "lamentable" es el bloqueo al acceso a la documentación de su archivo, actitud que ha calificado de "incomprensible" y que vulnera lo establecido por la ley. En la presentación de esta publicación este jueves también han participado la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez; la vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza, Yolanda Polo; el director de la Institución 'Fernando el Católico', Carlos Forcadell; en director del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Fernando Alvira, y la directora de área del Vicerrectora de Cultura y Proección Social, María José Martín. "RECONSTRUCCIÓN VERAZ" La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha agradecido la profesionalidad de la historiadora que ha realizado una "reconstrucción veraz" de los hechos. Preguntada por los medios de comunicación sobre los bienes de Sijena, Mayte Pérez, ha explicado que no hay ninguna novedad sobre el litigio. "Estamos a la espera de que la Audiencia Provincial plantee esa ejecución definitiva de la sentencia, que está en ejecución provisional, lo que hace, quiero entender, que la jueza no haga que la policía entre al museo (Museo de Lérida), bajo los instrumentos que tiene de auxilio al patrimonio, para coger las 44 piezas que faltan". FRESCOS DE LA SALA CAPITULAR El trabajo de Marisancho Menjón se centró, inicialmente, en los frescos de la sala capitular del cenobio, obra maestra de la pintura románica europea, perteneciente al denominado 'estilo 1200'. Dichas obras fueran arrancadas de los muros de la sala tras su incendio en 1936 y llevadas a Barcelona, donde todavía hoy se encuentran, expuestas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Según explica el libro, una vez en Barcelona se inició la restauración de las pinturas en el taller que los Gudiol tenían en la Casa Amatller, en el paseo de Gracia. Al finalizar la Guerra Civil, y sin terminar de ser restaurados, los fragmentos arrancados se llevaron al Museo de Barcelona. Se ha documentado la finalización de su restauración y quién la costeó, su instalación en el Museo, su exhibición a partir de 1961 y los diferentes traslados sufridos dentro del mismo, así como el préstamo de varios fragmentos para su exposición en muestras internacionales. La investigación de Menjón aborda también lo sucedido con otros conjuntos pictóricos murales arrancados del monasterio, singularmente el de las pinturas profanas, que fueron extraídas de los muros sin contar con permiso oficial y llevadas a Barcelona para su exhibición en 1961, cuando fueron presentadas internacionalmente ocultando su procedencia. Otros apartados del libro están dedicados a los proyectos de restauración del monasterio sijenense, que jamás se pusieron en marcha por una dejación de la Administración estatal, y a las tentativas de recuperación de las pinturas llevadas a Barcelona por parte de distintas instancias aragonesas a partir de 1939 y a lo largo de varias décadas; tentativas que por dos veces obtuvieron determinación favorable a su regreso por parte de la Dirección General de Bellas Artes, que emitió sendas órdenes nunca cumplidas. Marisancho Menjón Ruiz ha publicado una veintena de títulos sobre historia local y sobre distintos elementos del patrimonio histórico-artístico de Aragón. Es autora de una docena de obras de divulgación, que en su mayor parte tratan temas relacionados con la historia, la cultura y el arte aragoneses.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.