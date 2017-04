Huesca TRIBUNALES Juan Andrés Baratech, nuevo fiscal jefe de Huesca Sustituye a Felipe Zazurca, nombrado semanas atrás fiscal jefe de Zaragoza.

EFE 06/04/2017 / 18:59

HUESCA.- El Consejo Fiscal ha nombrado hoy a Juan Andrés Baratech nuevo fiscal jefe de Huesca, en una sesión en la que el conservador Miguel Ángel Carballo ha sido elegido nuevo teniente fiscal de la Audiencia Nacional. Baratech, procedente de la Fiscalía de Zaragoza, sustituye en el cargo a Felipe Zazurca, quien fue nombrado semanas atrás fiscal jefe de la provincia de Zaragoza. El Consejo Fiscal, compuesto por once miembros y presidido por el fiscal general, José Manuel Maza, ha votado por mayoría a Carballo para teniente fiscal, puesto al que concurrían seis fiscales de la Audiencia Nacional y otro de Murcia, Manuel Campos. Campos ha sido elegido no obstante nuevo fiscal de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al igual que Ricardo González Cerrón, quien en la actualidad es teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Castilla y León. Además ha sido elegida fiscal jefe en la Fiscalía Provincial de Vizcaya, Ana Barrilero Yarnoz, destinada en esa Fiscalía, y que sustituye en el cargo a Carmen Adán, quien fue nombrada Fiscal Superior del País Vasco. También ha sido nombrado fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Granada, Pedro Jiménez Lafuente, que ya ejercía como fiscal en esta Fiscalía, y que ahora ocupa esta plaza vacante tras el nombramiento de Ana Tárrago como nueva fiscal Superior de Andalucía. Por último, ha sido elegido fiscal para la plantilla de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional: Fernando Cabedo, destinado en la Fiscalía Provincial de Valencia. Miguel Ángel Carballo, el nuevo teniente fiscal en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ciertamente dividida tras la salida de Javier Zaragoza, es de carácter conservador y pertenece a la Asociación de Fiscales (AF), en la que están también adscritos seis de los miembros del Consejo Fiscal que le han votado. A ese puesto pugnaba también Dolores Delgado, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), su cercanía a Alonso, su antigüedad y su especialidad, coordinadora de asuntos de terrorismo yihadista, la situaban entre las aspirantes mejor posicionadas. Delgado recaló en 2004 en esta Fiscalía procedente de la de Antidroga, donde llegó en 1993, y allí coincidió con Zaragoza y con otro de los candidatos a teniente fiscal, Daniel Campos, el favorito de los candidatos de la UPF en el Consejo Fiscal. Otro de los aspirantes era el veterano Pedro Rubira, el de mayor antigüedad de todos y conocido como integrante del grupo de los indomables en la época del exfiscal jefe Eduardo Fungairiño y que dio la batalla contra la concesión de la libertad condicional al preso etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga. Las otras dos candidatas eran las fiscales Teresa Sandoval de la AF y que entró en la Audiencia Nacional en 2009, y Rosana Lledó, que llegó procedente de Barcelona en 2011 y no está asociada. En el último Consejo Fiscal, celebrado el pasado 22 de febrero, fue elegido Alonso -hasta entonces teniente fiscal de la Audiencia Nacional-, el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix y el fiscal jefe de Murcia. Este órgano consultivo, está presidido por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, e integrado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo y el fiscal inspector jefe como miembros natos y nueve fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías.

