Cultura DOCUMENTAL ETNOGRÁFICO Espiello bate récord de público con más de 6.500 espectadores El premio del jurado y el del público coincidieron por primera vez en este festival de Sobrarbe.

EUROPA PRESS 07/04/2017

AÍNSA.- Antes de comenzar el festival, la directora, Patricia Español, se refería a la decimoquinta edición de Espiello como "un año especial" y recordaba que "si en la 10ª invitamos a un director de prestigio, como Carlos Saura, en la 15ª también queríamos contar con otro director de cine muy reconocido internacionalmente, como Fernando Trueba". La directora del festival y la Comisión Permanente de Espiello trabajan todo el año para que cada edición supere a la anterior "y este año podemos decir que ha sido un Espiello redondo", certifica Patricia Español, Más de 6.500 personas han participado en los actos del festival, del 24 de marzo al 1 de abril y la cifra supera las 7.000 si se incluyen las actividades previas. "Muy reseñable es el incremento que se ha producido en el visionado de las proyecciones de la Sección Concurso, con 2.375 espectadores y una media de 103,26 personas por sesión, una media que en 2016 se hallaba en 85 personas. Ha resultado muy sorprendente que en los pases de los días laborables, de lunes a jueves, con documentales que se exhibían a partir de las 22 horas, la sala ha registrado una afluencia en ningún día inferior a las 100 personas". Son cifras muy destacables porque se trata de proyecciones científicas, especializadas en la etnografía, y no de películas comerciales. Las adversas condiciones climatológicas del primer fin de semana, con una nevada que el pasado 25 de marzo dejó blanca toda la comarca, no impidieron que el público acudiera a su cita con Espiello y por la tarde se registró un lleno absoluto, récord, para ver un documental rodado en Sobrarbe con protagonistas de la zona, obra de Nèlida R. de los Paños. "Ello demuestra que sigue existiendo interés por las cosas que pasan en nuestro territorio". Por primera vez en la historia de Espiello, Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe, el jurado y el público han coincido a la hora de votar la que ha sido para todos la mejor película de esta edición, Gurumbé, canciones de tu memoria negra, de Miguel Ángel Rosales, que conquistó el Premio Espiello al mejor documental (otorgado por el jurado) y el Premio Espiello Boltaña al documental mejor votado por el público. "Es la primera vez que se produce esa conjunción entre jurado y público, circunstancia que nos orgullece porque sí que hemos constatado a lo largo de estos años cómo el de Espiello es un público cada vez más especializado". Así también, la directora de Espiello al presentar un primer balance del festival ha valorado que "los cuatro premios más importantes han recaído en directores que reunían la condición de antropólogos y cineastas. Ciertamente, el jurado elogió la gran calidad de los 23 documentales finalistas y destacó que todos los premios fueron elegidos por unanimidad de todos los miembros". Por último, Patricia Español ha querido agradecer a Juan Mariné y a Fernando Trueba su asistencia al festival.

