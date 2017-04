España DESARME DE LA BANDA TERRORISTA La Audiencia Nacional reclamará a Francia datos del arsenal de ETA Las fuerzas de seguridad tienen pocas esperanzas de que se arroje luz sobre los 224 atentados sin resolver

EFE/EUROPA PRESS 06/04/2017 / 23:39

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cursar una comisión rogatoria a Francia para recabar información sobre el arsenal de armas que ETA tiene previsto entregar este sábado. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Velasco admitirá mañana a trámite la petición de Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ahora dirige Jesús Alonso, y se dirigirá a las autoridades francesas ante el anuncio de la entrega de armas en el país galo. La Fiscalía está interesada en conocer el material que se entregue finalmente para poder determinar si alguna de las armas forma parte de algún procedimiento contra la banda terrorista. No obstante, las fuerzas de seguridad tienen pocas esperanzas de que las armas entregadas por ETA sirvan para arrojar luz sobre los 224 atentados de la banda sin resolver, ya que seguramente estarán "limpias" de pruebas y muchas de las usadas en esas acciones ni siquiera se habrán facilitado a los "mediadores". UN DESARME "COMPLETO" El Parlamento vasco, con el apoyo de todos los partidos salvo el PP, ha reclamado a ETA que efectúe un desarme "unilateral, completo, definitivo y verificado", y ha invitado a los Gobiernos español y francés a "coadyuvar" a la entrega de los arsenales de la banda. El pleno de la Cámara autonómica ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PNV y el PSE-EE referida al desarme de ETA, anunciado para este sábado, que ha recibido el apoyo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, mientras que el PP la ha rechazado.

