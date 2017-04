Mundo OFENSIVA MILITAR EEUU lanza decenas de misiles de crucero contra un aeródromo en Siria El ataque se produce tras un bombardeo el martes con armas químicas

Fuerzas militares de EE.UU. lanzaron hoy decenas de misiles crucero contra un aeródromo en Siria, lo que supone el primer ataque directo estadounidense contra el Gobierno del presidente Bachar Al Asad desde que comenzó la guerra civil en ese país, informaron varios medios estadounidenses. EFE 07/04/2017 / 9:51

WASHINGTON.- El ataque por parte de EE.UU. se produce después de que este martes tuviera lugar un bombardeo con armas químicas en una localidad al norte de siria, en el que fallecieron más de 80 civiles. Decenas de misiles Tomahawk fueron disparados contra la base aérea de Shayrat, en la ciudad siria de Homs, desde la que el Gobierno estadounidense cree que partieron las aeronaves que ejecutaron los ataques aéreos de ayer, según apuntaron fuentes castrenses. El Gobierno de Donald Trump ha tomado medidas de forma unilateral contra el Gobierno sirio, a quien acusa del uso de armas químicas, pese a las conversaciones que se están llevando a cabo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Minutos antes de la ofensiva estadounidense, Rusia había advertido a Estados Unidos de las "consecuencias negativas" que tendría una acción militar en Siria en respuesta al ataque químico. "Hay que pensar en las consecuencias negativas. Toda la responsabilidad, si hay una acción militar, estará sobre los hombros de aquellos que la inicien", dijo a los periodistas el embajador ruso ante la ONU, Vladimir Safronkov. En Naciones Unidas, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU siguen negociando una resolución en respuesta al ataque químico, pero hasta ahora se han mostrado muy divididos. La representante estadounidense, Nikki Haley, ya había advertido durante la jornada anterior que su país podría tomar algún tipo de medida unilateral si en la ONU se mantenía el bloqueo. Esta ha sido la primera orden militar de Trump para hacer uso de la fuerza desde que llegara a la Casa Blanca, ya que otras operaciones en Siria, Yemen e Irak se llevaron a cabo bajo autorización delegada a sus comandantes. AVISO PREVIO Estados Unidos alertó a las fuerzas militares rusas de que iban a efectuar un ataque contra la base aérea de Shayrat, en la ciudad siria de Homs, antes de lanzar casi 60 misiles crucero en respuesta al uso de armas químicas por parte del Gobierno de Bachar Al Asad. "Las fuerzas rusas fueron notificadas con antelación a través de las líneas de comunicación establecidas", apuntó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Jeff Davis, quien añadió además que los lanzamientos fueron específicamente orientados para evitar "la muerte de civiles y en cumplimento de la Ley de Conflicto Armado". "Los estrategas militares estadounidenses tomaron precauciones para minimizar el riesgo para el personal ruso y sirio situado en la base aérea", indicó Davis. El portavoz aseguró además que aunque el Pentágono aún está evaluando los efectos del ataque, ya han comprobado que "ha dañado de consideración o destruido" aeronaves sirias, elementos de infraestructura y otro tipo de equipamiento, lo que "reducirá la capacidad del Gobierno sirio de hacer uso de armas químicas". Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, aclaró que las fuerzas rusas fueron notificadas pero no hubo un contacto directo con el Kremlin. "No se hicieron contactos con Moscú, ni con el presidente (Vladimir) Putin, aunque se siguieron los acuerdos militares de descentralización", apuntó el secretario de Estado ante un grupo de periodistas después de que el presidente Donald Trump confirmara haber dado la orden de ataque. "Rusia debía localizar estas armas, asegurarlas y destruirlas. Debían actuar como garantes, y es evidente que Rusia ha fallado en su responsabilidad", agregó Tillerson respecto a los acuerdos alcanzados con Siria para que dejara de hacer uso de este tipo de armas tras otro ataque similar que tuvo lugar en 2013. "O bien Rusia ha sido cómplice o bien Rusia ha sido simplemente incompetente en su capacidad para cumplir con ese acuerdo", insistió el jefe de la diplomacia de Estados Unidos. El Gobierno ruso había advertido de las "consecuencias" de una acción unilateral por parte de Estados Unidos contra Siria, mientras que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue sin ponerse de acuerdo sobre una resolución, precisamente por el veto ruso. Las fuerzas militares estadounidenses lanzaron hoy un total de 59 misiles de crucero desde dos de sus buques militares ubicados en el Mediterráneo contra la base aérea de Shayrat, en la ciudad siria de Homs, desde la que el Gobierno estadounidense cree que partieron las aeronaves que lanzaron las armas químicas que acabaron este martes con la vida de alrededor de ochenta civiles.

