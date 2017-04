Mundo POLÉMICA POR SUS DECLARACIONES Dijsselbloem comparecerá finalmente ante la Eurocámara el día 27 El presidente del Eurogrupo insiste en que no dimitirá de su cargo.

EFE 07/04/2017 / 10:31

BRUSELAS.- El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, comparecerá finalmente ante el pleno del Parlamento Europeo el día 27 de abril, según ha informado él mismo a su llegada a la reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) de La Valeta (Malta), donde también ha garantizado que no dimitirá por sus comentarios sobre los países del sur. La polémica se acrecentó después con su negativa a comparecer ante el pleno del Parlamento Europeo el martes pasado en un debate sobre el rescate de Grecia. Finalmente, él mismo ha afirmado hoy que acudirá a un debate con los eurodiputados sobre esta misma cuestión el próximo 27 de abril, que es fiesta nacional en Países Bajos La Conferencia de Presidentes de la Eurocámara -formada por los líderes de los grupos políticos - incluyó el debate en el orden del día del jueves 27 de abril por la mañana, tras una sesión con el presidente del Banco Europeo de Inversione (BEI), Werner Hoyer, según han informado fuentes parlamentarias. En todo caso, Dijsselbloem ha reiterado este viernes que está "disponible" para terminar su mandato como presidente del Eurogrupo, que finaliza en enero de 2018 y ha enfatizado que "todavía" es ministro de Finanzas de Países Bajos, al mismo tiempo que ha señalado que las conversaciones para formar un gobierno de coalición en su país "durarán un tiempo". GUINDOS ESPERA "UNA ACLARACIÓN" Preguntado por esta misma cuestión, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis De Guidos, ha insistido en que las declaraciones del socialdemócrata holandés son "desafortunadas" tanto en el "contenido" como en la "forma" y ha apuntado que está esperando "una aclaración de las mismas". También ha vuelto a sostener que no es "candidato" para el puesto, preguntado por el apoyo a su candidatura expresado por el Gobierno portugués. En cualquier caso, ha destacado que los comentarios sobre los países del sur y la continuidad de Dijsselbloem como ministro en Países Bajos son "cuestiones diferentes". Además, sobre si optará a un puesto en el Banco Central Europeo (BCE), Guindos ha reiterado que España tendrá "un candidato o candidata" y que está "convencido" de que será para España. El ministro de Finanzas de Malta, Edward Scicluna, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la UE, también ha sido preguntado por el asunto de la presidencia del Eurogrupo, aunque ha eludido pronunciarse para "no complicar la cuestión".



