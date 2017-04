El PP defiende que la verificación la deben hacer las Fuerzas de Seguridad

07/04/2017

VITORIA.- El Gobierno Vasco se ha negado hoy a opinar sobre el último comunicado de ETA y ha pedido "máxima prudencia" a los organizadores de las actividades de mañana relacionadas con el desarme de la organización terrorista. La banda terrorista ETA ha emitido un comunicado en el que declara que "ya es una organización desarmada", ya que "las armas y explosivos que tenía bajo su control se encuentran en manos de la sociedad civil". En un comunicado remitido esta medianoche a la BBC británica y a varios medios vascos, la organización terrorista advierte de que "el proceso no está completado" pues el "día del desarme será mañana" y todavía pueden producirse, sostiene, "ataques de los enemigos de la paz". Fuentes del Ejecutivo de Vitoria han explicado que no van a analizar públicamente este comunicado ni tampoco el proceso de desarme "hasta después de que éste haya sido confirmado mañana". Han pedido "máxima prudencia a los miembros de la sociedad civil que están organizando distintas actividades" para mañana en Bayona (Francia) con el fin de que se "evite cualquier situación que pudiera enturbiar el fin principal del desarme". A la entrada del Parlamento Vasco, que hoy celebra pleno de control, el lehendakari, Iñigo Urkullu, a preguntas de los periodistas, se ha limitado a decir que "todavía hoy no toca hablar". POSTURA DEL PP La parlamentaria del PP Laura Garrido ha recordado que la verificación del desarme de ETA lo deben hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "como corresponde en un democracia" y ha recordado que este armamento no se debe "manipular o destruir" porque puede ayudar a esclarecer los atentados sin resolver. Garrido espera que el desarme sea "definitivo, completo" y que se haga "con todas las garantías" y que tenga como consecuencia la disolución de la banda terrorista "de una vez por todas". Asimismo, ha advertido de que el desarme debe ser verificado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "como corresponde en un democracia" y ha apelado a la "prudencia". También ha recordado que no se debe "manipular o destruir" el material que se encuentre en los zulos porque puede ayudar a esclarecer los atentados de ETA que todavía están sin resolver.