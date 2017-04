Sociedad SOLIDARIDAD La Marcha Aspace Huesca se celebrará el 7 de mayo La entidad financiará elementos de domótica para su Residencia así como la compra de una furgoneta

La Marcha Aspace se celebrará el domingo 7 de mayo. Será la quinta edición de la caminata por los alrededores de Huesca que tiene como objetivo tanto visibilizar el trabajo de la entidad y de sus usuarios como recaudar fondos para proyectos en sus instalaciones. La marcha ha sido presentada este viernes con una minicaminata por el centro de Huesca en la que han participado unos 1.500 escolares de colegios de la ciudad. D.A. 07/04/2017 / 12:32

HUESCA.- Los fondos que se recojan este año se destinarán a la instalación de domótica en la Resiencia de Aspace y a la adquisición de una furgoneta para cubrir las necesidades de transporte. La organización ha introducido este año algunas novedades. La marcha (de 18 kilómetros) sólo podrá completarse caminando dado que el aumento de participantes hace imposible mantener andada y carrera; además, los participantes no podrán llevar otros elementos de auxilio que las necesarias ayudas técnicas para las personas con discapacidad. Por tanto, no podrán usarse bicis o patines. Se pide también que no se realice la marcha con mascotas o animales de compañía. La inscripción se abre este viernes y debe cumplimentarse a través de internet en esta dirección: www.aspacehuesca.org La marcha tuvo el año pasado, en su cuarta edición 7.464 parcipantes y contó con 96 entidades colaboradoras y el trabajo de 530 voluntarios. En la primera, el número de participantes había sido de 1.660.

