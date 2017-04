Huesca AYUDAS Y SUBVENCIONES José Luis Soro ve prioritarias las políticas de rehabilitación de vivienda Destaca el compromiso del ejecutivo regional en este sentido.

EFE 07/04/2017 / 13:59

HUESCA.- El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha considerado hoy "prioritarias" las políticas dirigidas a la rehabilitación de la vivienda como forma de "volver la mirada" hacia la ciudad consolidada. Soro ha hecho esta afirmación durante la inauguración de una jornada informativa desarrollada en Huesca en torno al Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria de 2017, informa el Gobierno aragonés. Ha destacado que el compromiso del ejecutivo regional con la rehabilitación se plasma en la partida de 10 millones de euros habilitada en los presupuestos de la comunidad para 2017. Soro ha explicado que esta partida es el "doble" de los que se destinó a rehabilitación en el anterior plan, con una inversión global de 11 millones en dos anualidades. El consejero ha señalado que el nuevo plan incrementa el porcentaje de ayudas a los beneficiarios, que en el caso de las referidas a la conservación y eficiencia energética se incrementan del 33 al 57 por ciento, por lo que la cantidad máxima a percibir pasa de 11.000 a 17.500 euros. En relación a las obras para la mejora de la accesibilidad a la vivienda, el aumento de las ayudas significará que se pueda ver subvencionado hasta el 80 por ciento. Soro ha incidido en la necesidad de que las personas interesadas agilicen los trámites para la petición de las ayudas, ya que "los plazos irán muy ajustados y el objetivo es poder invertir todo el dinero disponible". A este respecto, ha explicado que la convocatoria estará abierta un mes y la justificación deberá realizarse a finales de octubre. Según ha manifestado, "si se firma el convenio con el Estado se presentará una convocatoria por 10 millones, si no se ha firmado el convenio en esta fecha, en un primer momento se planteará por 4 millones, que es lo que aporta el Gobierno de Aragón, y se esperará a ampliarla con los 6 millones estatales". Por su parte, la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, ha explicado que las ayudas están destinadas a comunidades de propietarios, y que se estima que en las comarcas del Alto Aragón se inviertan en torno a 2,1 millones de euros. En el caso de la anterior convocatoria bianual, ha resaltado, se atendieron 53 solicitudes pero no se llegaron a invertir los dos millones de euros disponibles. Ha añadido que el objetivo para el próximo plan de vivienda estatal es conseguir que también se puedan beneficiar las viviendas unifamiliares.



