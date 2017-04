Deportes FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN/LIGA123 Anquela pide a la plantilla del Huesca que dé por encima del cien por cien El míster azulgrana avisa de las dificultades del Reus

J.G.S. 07/04/2017 / 14:11

Tweet

HUESCA.- El entrenador del Huesca, Juan Antonio Anquela, declaraba este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro entre Reus y Huesca del domingo que los azulgranas deben dar más del cien por cien en el tramo final de la temporada, en el que es muy difícil ganar y ante el Reus no será una excepción. El jienense puso de ejemplo la jornada pasada: "Hay que mirar los resultados de la semana pasada, no hay ningún equipo que ganase con facilidad, solo el Rayo venció por dos goles y el resto de partidos estuvieron en un gol, esto es lo que nos espera de aquí al final del campeonato y tenemos que estar preparados para esta fase, que es la más difícil". El técnico del conjunto oscense halagó a un Reus que es "un muy buen equipo de fútbol". "Tenemos que acordarnos de del primer tiempo de la ida, fueron inmensamente superiores a nosotros y nos creó muchos problemas", ha explicado Anquela. El míster del Huesca, que salvo sorpresa no podrá contar con Vadillo, ha señalado que el resto de jugadores disponibles están "en condiciones de poder jugar"y ha asegurado que "ahora no vale el cien por cien, hay que dar un poquito más para seguir compitiendo porque ha llegado la hora de la verdad".

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.