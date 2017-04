Huesca ENCUENTRO Intensa jornada en la Feria de Tiendas Virtuales que se celebra en Walqa Se dan cita 700 profesionales y empresas relacionadas con el comercio electrónico.

EFE 07/04/2017 / 14:22

Tweet

HUESCA.- La XII Feria de Tiendas Virtuales ha reunido hoy en el parque tecnológico Walqa a unos 700 profesionales de comercio electrónico, empresas proveedoras de servicios, estudiantes y los principales expertos a nivel nacional sobre posicionamiento, logística o seguridad en las compras, entre otros. El certamen profesional se desarrolla con una intensa jornada con 35 sesiones formativas de expertos nacionales en cuestiones relacionadas con el comercio electrónico, informa la organización. La consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, ha inaugurado esa feria en la que ha destacado "el potencial que tiene el comercio electrónico" en la comunidad. Ha recordado que el 85 % de las empresas aragonesas que tienen más de diez empleados cuentan con página web, un aspecto que sitúa a la comunidad autónoma por encima de la media nacional (75 %) y ha destacado que se trata de "un sector boyante y más que puntero en Aragón". "El comercio electrónico está en auge y este tipo de ferias quiere consolidarlo y mejorar las sensaciones de seguridad tanto para los proveedores como para los clientes que no se han introducido en el ecommerce. En Aragón tenemos ya camino recorrido y sobre todo son empresas que generan empleo y asientan población", ha dicho. Para Conrado Chavanel, presidente de la Asociación de Tiendas Virtuales de Aragón, organizadora del certamen, el comercio electrónico "goza de muy buena salud". "Cada vez más notamos que muchas empresas se están sumando al ecommerce como estrategia de negocio y los ya existentes están creciendo y generando puestos de trabajo", ha explicado. La feria va creciendo año a año y se ha convertido en un foro de referencia no solo en Aragón sino para toda España, con presencia de proveedores incluso de otros países como Francia. La feria cuenta con expertos de ámbito nacional como Fernando Macià, de Human Level, uno de los referentes del SEO y la conversión; Pablo Renaud, de Amazon, principal plataforma de comercio on line del mundo; o Fernando Aparicio, representante en España del gigante chino de ecommerce Alibaba. La feria también cuenta con una sala en la que exponen 25 empresas prestatarias de servicios ubicadas en distintos puntos de Aragón y España, aunque el número de solicitudes ha sido mayor pero por razones de logística se ha establecido ese número como límite.

Enviar Imprimir Enviar a:

Noticias relacionadas Un espacio para darse a conocer, descubrir las tendencias y los nuevos clientes

Las últimas tendencias en el sector atraen a casi 600 personas a la feria

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.