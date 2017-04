España TERRORISMO ETA ha entregado 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos y miles de detonadores y munición Las autoridades francesas ya están recogiendo armas en los lugares facilitados donde hay un total de 172 observadores

El integrante del 'grupo de Luhuso' Michel Tubiana ha comunicado que ETA ha entregado 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos y "miles y miles" de detonadores y munición distribuidos en ocho zulos ubicados en Francia. Las autoridades francesas ya están recogiendo armas en los lugares facilitados, donde hay un total de 172 observadores. EFE 08/04/2017 / 11:04

MADRID.- Tubiana ha dado a conocer estos datos en una rueda de prensa celebrada en el Euskal Museo de Bayona (Francia), en la que han comparecido junto también al denominado 'artesano de la paz' Michel Berhokoirigoin, el pastor protestante Harold Good, y el arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi --que han "verificado el procedimiento"-- y Anais Funosas, representante de Bake Bidea. Según ha señalado Michel Tubiana, esta mañana los 'artesanos de la paz' han comunicado a la CIV y representantes internacionales las coordenadas de ocho lugares donde se encuentra el arsenal de ETA. "Les hemos pedido que el procedimiento que lleven a cabo ante las autoridades francesas se inscriba dentro de un proceso de paz justa y duradera", ha afirmado. Los ocho zulos contienen 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos y munición y detonadores "difícil de cuantificar". También ha explicado que en los lugares facilitados por ETA habrá 172 observadores, que estarán presentes en los lugares para verificar la recogida de las armas por las autoridades francesas. En esta línea, ha dicho que hacia las once de la mañana, parece que todo el proceso "se desarrolla bien". "Nuestros observadores están en varios lugares y en varios sitios las fuerzas del orden ya han entrado en acción", ha aseverado Tubiana. Además, ha recordado que ha sido Jean Noël Etcheverry, el que ha comunicado las coordenadas a los miembros del CIV y los representantes de la comunidad internacional. Tubiana y Berhokoirigoin ha asegurado que su objetivo principal era entregar las coordenadas a los verificadores internacionales y a los representantes de la comunidad internacional. En este sentido, han asegurado que los observadores tendrán que comprobar que no habrá "ninguna manipulación" de las armas y, después, "se retirarán". CONTROL DE LAS LOCALIZACIONES En todo caso, han explicado que todos los zulos no se encuentran en el País Vasco francés, sino también en otros departamentos de Francia, y que ahora lo que falta es que las autoridades francesas "tomen el control de cada una de las localizaciones". A su juicio, en la actualidad "lo esencial es que el arsenal de ETA está a disposición de las autoridades francesas que tienen que hacer lo que consideren necesario". "Para qué se han utilizado no es nuestra misión. Nuestra misión es hacer realidad el desarme. Y nuestro objetivo, mas allá del desarme, es escuchar a las víctimas, a todas", ha apuntado. Además, ha señalado que, en este proceso de desarme unilateral, las autoridades francesas "no han obstaculizado la jornada". "Se ha dicho que este día es histórico y no se puede decir de otra manera. Vamos a analizar el pasado para construir juntos el futuro", ha aseverado. Tras agradecer al alcalde de Bayona su labor facilitadora, cree que deben implicarse los electos "y mañana los estados".

