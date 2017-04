Mundo ATENTADO EN SUECIA Hallan explosivos sin detonar en el camión del ataque de Estocolmo Se ha detenido a una persona por el ataque, quien "probablemente" sea el sospechoso.

La policía sueca ha encontrado explosivos sin detonar en el camión con el que se perpetró ayer el ataque de Estocolmo, en el que murieron cuatro personas y otras quince resultaron heridas, informa la televisión pública "SVT". EFE 08/04/2017 / 11:11

ESTOCOLMO.- La cadena afirma que las fuerzas de seguridad han hallado una bolsa con una bomba de fabricación casera en el interior del vehículo pesado con el que el atacante irrumpió en una zona peatonal y que posteriormente estrelló contra un centro comercial, provocando el incendio del camión. La información se basa en el testimonio de varios agentes que participan en la investigación del ataque, según "SVT", pero la policía ha preferido por el momento no confirmar ni desmentir este extremo. La televisión pública agrega que el artefacto se encontraba en un "líquido" y que, al parecer, el autor del ataque sufrió quemaduras al tratar de detonarlo. Las fueras de seguridad han detenido a una persona por el ataque y consideran que "probablemente" fue este sospechoso quien condujo el camión, indicó Lars Byström, portavoz de la policía de Estocolmo. Según el diario "Aftonbladet", el arrestado es un hombre de 39 años y origen uzbeko cuyas facciones se asemejan a las de las imágenes difundidas antes por la policía y que habría mostrado simpatía por el Estado Islámico (EI) en las redes sociales, unas informaciones que la policía no ha confirmado. El rotativo agrega que el individuo se ha confesado culpable y que, en el momento de su arresto en Märsta, en el norte de Estocolmo, tenía restos de cristales en su ropa y un pasamontañas. Previamente, la Fiscalía sueca informó de que había presentado cargos por un presunto delito de terrorismo contra el arrestado. Un camión irrumpió ayer poco antes de las 15.00 hora local (13.00 GMT) en la principal calle peatonal de Estocolmo y tras recorrer un tramo de la calzada atropellando peatones, se empotró contra la entrada principal de Åhléns, unos conocidos grandes almacenes de la capital sueca.. El camión, un vehículo de reparto de cerveza robado minutos antes del atentado, ha sido remolcado esta madrugada para ser analizado por los técnicos. Suecia ha decidido reforzar los controles fronterizos durante diez días prorrogables para impedir que "el autor y eventuales colaboradores puedan abandonar el país", según declaró el ministro de Interior, Anders Ygeman. El primer ministro sueco, Stefan Löfven, habló ayer de "ataque en el corazón" de Estocolmo y aseguró que el país no se va a doblegar ante "asesinos abominables".

