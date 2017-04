Comarcas JACETANIA - INFRAESTRUCTURAS Crefco reclama que el 'canfranero' pare en todos los pueblos de la línea La coordinadora ha remitido un escrito al Ministerio de Fomento, Gobierno de Aragón, Renfe y Adif con esta petición.

EFE 08/04/2017 / 11:18

ZARAGOZA.- La Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco) ha reivindicado hoy que el tren canfranero realice paradas en todos los pueblos ubicados a lo largo de la línea, entre Huesca y Canfranc. Crefco ha remitido un escrito al Ministerio de Fomento, Gobierno de Aragón, Renfe y Adif para reclamar que los trenes que circulan por la referida línea vuelvan a parar de nuevo en todas las estaciones y apeaderos ubicados en su trazado. El documento, elaborado junto a los municipios altoaragoneses afectados de Villanúa, Caldearenas, Las Peñas de Riglos y La Sotonera, argumenta que las razones alegadas en marzo de 2012 por la Secretaría General de Transportes en ahorro de costes, tiempo de viaje u ofertas alternativas de desplazamiento se cumplen en la línea de Canfranc. Esta decisión, añade Crefco, ha privado de transporte público a poblaciones que sólo disponían del ferrocarril para asegurar su movilidad a pesar de que el coste de explotación de la línea es el mismo y el tiempo de viaje de los trenes que no paran es "igual o incluso mayor". "Se da la circunstancia -subraya la coordinadora, de que un zaragozano que va de excursión a Riglos puede ir y volver en tren en el día, pero un vecino de estos pueblos que necesite ir al médico especialista en Huesca tiene que viajar el día anterior, acudir al hospital y volver a pernoctar, porque sólo podrá regresar a su pueblo al día siguiente por la mañana". El documento reclama la sustitución de los "viejos y poco" fiables automotores que discurren por la línea por otros que ofrezcan unas condiciones de viaje "acordes con los tiempos actuales" y adaptados para personas con movilidad reducida. También se insta a la administración central a ejecutar los proyectos de modernización de la línea redactados en 2006, con cargo a la partida plurianual de 80 millones de euros que aparecía en los presupuestos de 2016 pero que, según explica el documento, "no se aplicó en dicho año". El documento será sometido a su aprobación en pleno por los municipios afectados y remitido a su vez desde cada uno de sus ayuntamientos a los mismos destinatarios del documento enviado por Crefco. Esta organización se ha dirigido a los alcaldes de los demás pueblos y ciudades situadas a lo largo de la línea entre Zaragoza y Canfranc para instarles a solidarizarse con los afectados por la supresión de paradas y a suscribir el referido documento.

