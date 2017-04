Cultura FESTIVAL 'Estoesloquehay' abre convocatoria para participar en su 15º edición Se celebrará del 23 al 25 de junio en la localidad altoaragonesa de Ayerbe

D.A. 08/04/2017 / 11:26

HUESCA.- 'Estoesloquehay', ha abierto su convocatoria para que los artistas interesados en participar en su decimoquinta edición que se celebrará el 23, 24 y 25 de junio en la localidad altoaragonesa de Ayerbe. En esta ocasión "Neura" será el hilo conductor de la muestra. Los artistas plásticos, diseñadores y fotógrafos podrán participar en la exposición colectiva que cada año organiza el festival. Los músicos, bandas y espectáculos de calle también tienen la posibilidad de formar parte de de la programación. En su 15ª edición, el festival ha querido poner de relieve la figura y el trabajo de Santiago Ramón y Cajal, uno de los habitantes más reconocidos de Ayerbe, eligiendo la temática "Neura" como leitmotiv por las investigaciones del sistema nervioso del Premio Nobel de Medicina. Los artistas que dispongan de obras plásticas y espectáculos adaptados a la temática podrán inscribirse hasta el 28 de abril a las 14.00 horas en ambas convocatorias: la exposición colectiva y los espectáculos musicales o de calle. Las bases completas ya están publicadas en la página web del festival: www.estoesloquehay.com El rock and roll furioso del multi-instrumentista Vurro, el fenómeno viral que arrasa en Facebook, es la primera confirmación de la gala musical del sábado 24 de junio. Vurro es un misterioso artista que actúa con un cráneo de vaca en la cabeza y que ha revolucionado en los últimos meses las redes sociales. En Ayerbe ofrecerá su rabioso directo. Bestia de los teclados, golpea los platos con los cuernos, y con su voz de ultratumba, invita al espectador a convertirse, con su ceremonia enajenada del ritmo y el rock and roll, en parte de su manada salvaje. Ayerbe será una de las paradas de su gira internacional que recorrerá países como Canadá, Portugal o Suecia en los próximos meses. 'Estoesloquehay' anunciará próximamente el programa completo de su 15ª edición en la que habrá una variada programación musical complementada con espectáculos de calle. Cabe recordar que todas las actividades que ofrece el festival son gratuitas y para todos los públicos.

