Comarcas CINCA MEDIO El PP opina que "no desentona" el Sagrado Corazón en el castillo Recuerda que la fortaleza de Monzón fue durante muchos años un convento.

F. J. P. 08/04/2017

Tweet

MONZÓN.- En relación con una nota de CHA-Cinca Medio en la que se plantea el cambio de ubicación de la estatua del Sagrado Corazón de Jesús enclavada en el castillo de Monzón por entender que distorsiona la imagen del conjunto defensivo "milenario", el grupo municipal del PP indica que "no desentona en absoluto" dado que la fortaleza fue durante muchos años "un convento ocupado por la Orden del Temple y después por los sanjuanistas", y añade que la donación de la estatua por Hidro Nitro E y la declaración del castillo como Monumento Histórico-Artístico Nacional datan de la misma época. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.