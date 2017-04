Comarcas CINCA MEDIO - EMPRESAS Ferroglobe anuncia un acuerdo con los sindicatos para desarrollar su plan de inversión La compañía defiende que el plan supone la creación de nuevos empleos

EUROPA PRESS 08/04/2017 / 20:44

SANTIAGO DE COMPOSTELA.- Ferroglobe ha informado este sábado de que sindicatos y dirección han alcanzado un acuerdo para desarrollar un plan de futuro de inversiones y empleo para las empresas del grupo en España. Dicho plan supondría una inversión de 200 millones de euros y la creación de 940 puestos de trabajos, entre directos e indirectos, en las localidades de Cee, Dumbría y Sabón, todas ellas en Monzón, La Coruña, Boo (Cantabria) y Puertollano (Ciudad Real). La empresa ha trasladado, en un comunicado, que el plan también incluye la enajenación de los activos energéticos de la compañía, para cuya tramitación se pide "diligencia" a la Administración Pública. La compañía subraya que el acuerdo es el resultado de una mesa de negociación que se desarrolla desde el jueves en Madrid. A dicha mesa habían sido invitadas las organizaciones sindicales con representación legal en las empresas de ferroaleaciones y mineras del grupo. Afecta a las compañías Ferroatlántica, Hidro Nitro Española, Silico Ferrosolar, Cuarzos Industriales, Rocas, Arcillas y Minerales y Ferroatlántica I+D. Ferroglobe asegura que, por la parte sindical, respaldan el pacto UGT, CC.OO., USO y Sindicato Unitario, que "tienen el 73 por ciento de la representación de los trabajadores". La CIG defendió esta semana que no participaría en un encuentro cuya intención era, bajo su punto de vista, "legitimar" la "venta ilegal" de las centrales hidroeléctricas de Ferroatlántica. SITUACIÓN "DIFÍCIL" En el comunicado remitido, Ferroglobe señala que el acuerdo firmado este sábado deja claro que "al cierre del ejercicio 2016, la empresa presenta una difícil situación económico-financiera que requiere la implantación de medidas globales para la sostenibilidad del proyecto empresarial y evitar el inminente deterioro, la pérdida de competitividad o incluso a medio plazo la desaparición de su actividad". De ahí que los firmantes del documento "admitan que, si no se acometen las iniciativas que se prevén en el presente acuerdo, será necesario llevar a cabo, al igual que ya se ha hecho en otros países en los que opera el Grupo, medidas urgentes que incluyen: el cierre de instalaciones cuya viabilidad pierde sentido sin inversiones a futuro (como Silicio Ferrosolar) o la deslocalización de actividad productiva". También aluden a "la reducción generalizada de plantilla mediante la aplicación de expedientes de regulación de empleo (EREs o ERTEs), la reducción de costes laborales, recortes de inversiones que conducen a la inviabilidad de algunas instalaciones (por ejemplo, por pérdida de las condiciones necesarias para la interrumpibilidad), y otras medidas". El programa inversor -remarca Ferroglobe- precisa de "fondos extraordinarios que solamente pueden provenir de la venta de los activos hidroeléctricos que actualmente posee el Grupo", y que "han dejado de tener su sentido original y con ello su carácter indispensable". A tal fin, las partes estiman "oportuno promover ante las Administraciones Públicas que aprueben con la máxima diligencia todas las autorizaciones necesarias para poder acometer el Plan de Futuro de Inversiones y Empleo del Grupo Ferroatlántica". Con este pacto, sostiene la compañía, "ambas partes pretenden modernizar y ampliar los activos de Ferroglobe en España, garantizar la competitividad del grupo, introducirse en el mercado de nuevos productos -especialmente silicio solar- e impulsar el crecimiento del empleo y la inversión en nuevas tecnologías". EMPLEOS Según se hace constar, el empleo directo que Ferroglobe generará en sus plantas asciende a 376 puestos, de los que 95 serán por contratos de relevo. El indirecto supondrá otros 564 empleos. Además, el personal actual obtiene una subida salarial lineal, la seguridad de que no se producirán despidos en un plazo de entre tres y siete años y el compromiso de que grupo brindará oportunidades de formación profesional, junto a diversas mejoras de responsabilidad social. Entre las nuevas instalaciones previstas figuran dos fábricas para la producción de silicio solar, que se ubicarán en Sabón (A Coruña) y Puertollano (Ciudad Real) con una inversión total de 118 millones de euros. Asimismo, desembolsará 28 millones para construir un nuevo horno y otras mejoras productivas en Cee-Dumbría (A Coruña), además de 9 millones que se destinarán a una planta de carbón vegetal también en Cee-Dumbría. Ferroglobe asegura que destinará 14 millones a dos plantas de sínter que se localizarán en Cee-Dumbría y Boo (Cantabria). Finalmente, el grupo invertirá 34 millones más en mejoras en las plantas de Monzón (Huesca), Boo, Cee-Dumbría y Sabón.

