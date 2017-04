Deportes BALONMANO - LIGA ASOBAL Bada Huesca vence en el último segundo a Puerto Sagunto (27-26) Ha sido un partido muy igualado en el que cualquiera de los dos equipos podía haber ganado.

El Bada Huesca se impuso en el último segundo al Fertiberia Puerto Sagunto (27-26) con un gol de Carmona en un partido muy igualado en el que cualquiera de los dos equipos pudo haber ganado. EFE 08/04/2017 / 21:23

HUESCA.- Empezó mejor el partido Puerto Sagunto al tener más ambición e intensidad en sus acciones ante el conjunto local que tuvo muchos problemas para hacer goles e incluso para defender ante un rival que jugó rápido. Conforme pasaron los minutos el Bada Huesca se fue metiendo en el partido y empezó a recortar la diferencia ante su rival que siguió con el mismo juego y ritmo, pero al tener mayor oposición por parte del equipo local y también ante las buenas actuaciones de Jorge Gómez se empezó a igualar el marcador (7-7, m.20). Los últimos diez minutos fueron de mucha igualdad y aunque el Bada Huesca cogió rentas de dos goles a su favor llegaba pronto la reacción del equipo valenciano y neutralizó en varias ocasiones el marcador hasta llegar al empate al descanso (12-12). Al conjunto oscense le penalizó bastante los penaltis con cuatro goles encajados por lo que tuvo que esforzarse en otras facetas para neutralizar los goles desde los siete metros siendo Teixeira y Jorge Gómez los dos jugadores más destacados del equipo local. Tras el descanso nuevamente volvió a dominar en el marcador el Puerto Sagunto (13-15) y aunque tuvo posibilidades el Bada Huesca de ir por delante en el marcador, los fallos en los lanzamientos de siete metros con cuatro fallados de cuatro intentos les impidió adelantarse en el marcador. Reaccionó el equipo local y otra vez se igualó el partido (16-16) a base de acciones rápidas de los dos equipos ya que en estático ambos conjuntos no se mostraron acertados a lo largo del partido o los porteros estuvieron afortunados. En los últimos quince minutos la igualdad fue la tónica dominante y aunque fue por delante en algunos momentos el conjunto local, nunca logró imponerse y doblegar a su rival que siempre tuvo el acierto preciso para no dejarse dominar (21-21) e incluso logró remontar cuatro goles. El final del encuentro fue de máxima igualdad y cada balón se peleó como si fuera la última jugada del partido y siempre yendo por delante Puerto Sagunto, teniendo la última posesión el equipo local a falta de quince segundos habiendo fallado un penalti, anotando Carmona en el último segundo.

