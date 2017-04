Mundo ATENTADO EN SUECIA La Policía sueca afirma que ha interrogado a siete personas en relación con el atentado Varios medios suecos informaron en las últimas horas de que la policía realizó ayer varios arrestos

ESTOCOLMO.- La Policía sueca confirmó hoy que ha interrogado a siete personas en relación con el atentado terrorista en Estocolmo del viernes, en el que un camión atropelló a una multitud en una zona peatonal y se empotró contra unos grandes almacenes, lo que causó cuatro muertos. Así lo reveló a la televisión pública "SVT" un miembro de la cúpula de la Policía Nacional, Jonas Hysing, quien apeló a la investigación en curso para no dar más detalles sobre los interrogados. Varios medios suecos informaron en las últimas horas de que la policía realizó ayer varios arrestos en un piso en el suburbio de Värberg, donde se cree que el supuesto autor del atentado pasó las horas previas, así como en otra zona de la ciudad. Según los tabloides "Expressen" y "Aftonbladet" se trata de personas de nacionalidad uzbeka, como el detenido desde el viernes y contra la que se han presentado cargos por terrorismo, ya que la policía da por hecho que es el conductor del camión robado. El sospechoso, del que no se han confirmado sus supuestas simpatías por el Estado Islámico (EI), fue interrogado ayer de forma oficial por primera vez y deberá comparecer ante un juzgado antes del martes. Hysing reveló también a "SVT" que tres de los cuatro muertos en el atentado han sido ya identificados y sus familiares informados, pero no quiso dar detalles sobre sus identidades. Diez personas continúan hospitalizadas, varias de ellas muy graves.

