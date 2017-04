Trump atacó Siria para imponerse a sus oponentes, según Rusia

El presidente de EEUU felicitó a las tropas y afirmó que la acción "representa al mundo".

EFE 09/04/2017

MOSCÚ.- La decisión de Estados Unidos de atacar Siria no responde a una estrategia en Oriente Próximo, sino que es un intento de imponerse a los oponentes en la guerra política que se ha desatado en Washington tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, dijo ayer la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova. El ataque del viernes a una base aérea siria "no tiene nada que ver con la política de Washington en Oriente Próximo, no es parte de una estrategia ni de un plan. Se trata de imponerse en condiciones de una descarnada lucha política interna en Estados Unidos", subrayó Zajárova en una entrevista a la televisión estatal rusa.