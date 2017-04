El director de Heraldo de Aragón aboga por un periodismo "vinculado a lo cotidiano"

EFE 09/04/2017 / 18:30

Tweet

ZARAGOZA.- Periodista, doctor en Periodismo y director de un periódico, Heraldo de Aragón, Mikel Iturbe (Bilbao, 1968) se define a sí mismo como un hombre comedido, sin mitos y orgulloso del plantel de profesionales que cada día hacen posible que el decano de la prensa aragonesa llegue a los quioscos. Iturbe, en una entrevista con Efe, se declara fan del periodismo "vinculado con lo cotidiano"; se reafirma en su independencia no neutral con las grandes causas; está convencido de que el "papel" no morirá nunca a manos de lo digital, y convive con naturalidad con las presiones políticas, cotidianas en un periódico que, dice con orgullo, mantiene intacta, tras 122 años, su capacidad de influir en la sociedad aragonesa. Desde el 20 de septiembre de 1895 ni un solo día ha faltado a su cita con los lectores. El secreto, afirma, no es otro que "El trabajo compartido de una casa donde hemos sabido construir un buen equipo. Heraldo no sería posible sin unos editores como los que tenemos, sin un cuadro redaccional como el que existe y sin un cuadro gerencial, administrativo y comercial con la solidez de éste. El éxito de este producto es que todos los estamentos de la casa hemos sabido enganchar en comunión". No puede quedarse, además, con una sola de las miles de portadas que ha visto pasar ante sus ojos en la redacción de Heraldo de Aragón en la capital aragonesa. "Es muy complicado elegir. Hay un montón, con acontecimientos históricos de primera magnitud y acontecimientos locales que han marcado el devenir de Aragón. Pero me gusta el periódico cuando aparece un día entre semana, normal; me gusta que tenga esa vinculación con lo cotidiano. Aunque esta es una redacción que funciona muy bien en los grandes acontecimientos informativos, a mí me gusta el día a día, ese periódico que cuenta cuestiones que pueden parecer menores pero que crean grandes vínculos con el lector", afirma Iturbe.