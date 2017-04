Mundo LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Detenido un joven ruso de 17 años con un "objeto parecido a un explosivo" en Oslo Se le había concedido asilo tras su llegada al país en 2010

EFE 09/04/2017 / 18:40

ESTOCOLMO.- Los servicios secretos de Noruega informaron hoy de que el detenido en relación al "objeto parecido a una bomba" explosionado esta madrugada en Oslo es un ruso de 17 años al que se concedió asilo tras llegar al país en 2010. La responsable de los Servicios de Seguridad Policiales (PST), Benedicte Bjørnland, aportó estos detalles sobre el sospechoso en una rueda de prensa horas después de que los artificieros explosionaran de forma controlada el artefacto que le encontraron al menor, un "objeto explosivo primitivo de limitada capacidad dañina". Al asilado ruso se le investiga por un presunto delito de posesión ilegal de material explosivo y todavía no se han podido aclarar los motivos de su acción, agregó Bjørnland. El tabloide noruego "VG", indicó sobre el detenido que es un simpatizante del Estado Islámico (EI) y que era conocido de la policía, dos informaciones que no han sido corroboradas oficialmente. La responsable del PST indicó asimismo que, a raíz de estos hechos, se ha decidido elevar el nivel de alerta terrorista en Noruega. En concreto, explicó Bjørnland, el PST ha elevado de "posible" a "probable" que se produzca un atentado en el país este año, una valoración que se revisará de nuevo en dos meses. El sábado por la noche la policía detuvo a una persona que actuaba de forma extraña en el barrio multiétnico de Grønland y poco después halló un artefacto que calificó de "objeto parecido a una bomba". La zona fue acordonada y ya de madrugada un grupo de artificieros detonó el artefacto de forma controlada y sin que se produjeran heridos. Noruega había ordenado el viernes que sus agentes en las principales ciudades y en el aeropuerto fuesen armados, en contra de la práctica habitual, después de que Estocolmo fuera escenario el viernes del atropello de una multitud por un camión, en un episodio que luego ha sido considerado como atentado terrorista. Cuatro personas murieron y otras diez permanecen hospitalizadas, varias de ellas muy graves, a consecuencia de este ataque en la capital sueca, por el que ha sido detenido un uzbeko de 39 años, sospechoso de ser el conductor del camión.

