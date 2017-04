España OBITUARIO Muere en Madrid la exministra de Defensa, Carme Chacón Ha sido encontrada sin vida en su domicilio al parecer, por causa naturales

La ex ministra socialista de Defensa Carme Chacón ha sido hallada muerta hoy a los 46 años en su domicilio de Madrid, según han confirmado a Efe fuentes policiales y del PSOE. EFE 09/04/2017 / 20:45

MADRID.- Una amiga de Chacón, que sufría problemas de cardiopatía, la ha encontrado sin vida en su domicilio. El servicio de Emergencias del 112 de Madrid recibió un aviso a las 19.30 horas de una persona que afirmaba que hacía tiempo que no tenía noticia sobre la política. Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han abierto el domicilio. los especialistas del Summa solo han podido confirmar su fallecimiento. Fuentes policiales han indicado el fallecimiento de Chacón, que llevaba varias horas muerta cuando fue encontrada, responde probablemente a causas naturales. Chacón, ex ministra de Vivienda y primera mujer en hacerse cargo del Ministerio de Defensa, fue miembro de la ejecutiva del PSOE y era militante del PSC. El pasado año renunció a entrar en las listas electorales para los comicios del 26 de junio de 2016 y abandonó el acta de diputada para incorporarse a un bufete de abogados en Madrid.

