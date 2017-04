Comunicación "Los periódicos siguen gozando de una buena salud" MIKEL ITURBE: El director de Heraldo de Aragón augura larga vida a la prensa en papel.

Periodista, doctor en Periodismo y director de un periódico, Heraldo de Aragón, Mikel Iturbe (Bilbao, 1968) se define a sí mismo como un hombre comedido, sin mitos y orgulloso del plantel de profesionales que cada día hacen posible que el decano de la prensa aragonesa llegue a los quioscos. Iturbe, en una entrevista con Efe, se declara fan del periodismo "vinculado con lo cotidiano"; se reafirma en su independencia no neutral con las grandes causas; está convencido de que el "papel" no morirá nunca a manos de lo digital, y convive con naturalidad con las presiones políticas, cotidianas en un periódico que, dice con orgullo, mantiene intacta, tras 122 años, su capacidad de influir en la sociedad aragonesa. 10/04/2017

