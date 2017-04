Deportes FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN GALERÍA DE IMÁGENES.- Fiesta del Huesca en Reus Los oscenses acudieron a animar a su equipo al campo catalán.

10/04/2017

HUESCA.- A lo largo del día se vivió una auténtica fiesta azulgrana en Reus, que culminó con el gol de Samu in extremis y la celebración por todo lo alto tras alcanzar los 50 puntos de la salvación y esa mirada seria y firme que con ilusión y ambición a manos llenas ha puesto el Huesca en el playoff. Fenómenos Oscenses se hermanó con una peña de Reus y el resto de peñas del Huesca se dejaron sentir también en la localidad catalana y en la grada. Como para no celebrarlo. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

