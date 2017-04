Comarcas ALTO ARAGÓN - MEDIO AMBIENTE Adelpa y CHE se reunirán mañana para tratar el vertido de aguas residuales La Asociación preguntará además sobre las energías reservadas

10/04/2017

ZARAGOZA.- Representantes de Adelpa mantendrá mañana una reunión con el Presidente de la Confederación hidrográfica del Ebro, solicitada, afiman desde la Asociación, "desde hace más de 2 años". Los asistentes preguntarán al presidente de la CHE si este organismo "va a estimar los recursos de los ayuntamientos del Pirineo a las sanciones por los vertidos de aguas residuales sin depurar, situación de la cual no son responsables en absoluto y por la cual entienden que no se les puede sancionar". También se consultará, añaden fuentes de la Asociación, cuál es el motivo "de que no se haya invertido ni al parecer se prevea invertir ni un euro de los beneficios de la energía reservada en los municipios del Pirineo aragonés", pese a ser una de las principales fuentes productoras.

