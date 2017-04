Economía ENTIDADES FINANCIERAS El Popular está "abocado a aumentar capital para continuar" La ampliación solo puede producirse "sobre un sustrato de alta confianza". Su presidente, Emilio Saracho, animó a "poner en valor" la entidad bancaria.

El presidente de Banco Popular, Emilio Saracho, señaló ayer que la entidad está "abocada" a realizar una ampliación de capital para "seguir adelante", poder cumplir con los niveles de capital y tener los fondos propios suficientes para poder ejecutar su estrategia. "Parece que el diagnóstico general es unánime: estamos abocados a aumentar capital para seguir adelante. EUROPA PRESS 11/04/2017

MADRID.- Mi preferencia es que si acudimos al mercado, no solo sea para cumplir con los niveles de capital, sino para alcanzar un volumen de fondos propios que permita al banco la ejecución de su estrategia y competir en el mercado en igualdad de condiciones", afirmó. Durante su intervención en la junta ordinaria de accionistas que el banco celebró ayer en Madrid, Saracho destacó que la nueva ampliación de capital "solo puede realizarse sobre un sustrato de alta confianza". "Debemos construirlo a través de la transparencia y consistencia en la gestión e información. Cada trimestre pondremos especial énfasis en esto", subrayó. El directivo precisó que antes de llevar a cabo la ampliación, será "ineludible" que la entidad defina "previamente" las necesidades que ésta pretenda cubrir, así como las perspectivas de negocio que la van a sustentar. "Ambas cuestiones deberán ser explicadas en profundidad y deberán resistir la prueba del paso del tiempo", advirtió. El presidente de la entidad bancaria hizo hincapié en que el objetivo de la entidad es "poner en valor" el negocio de la misma, así como tener la necesaria disponibilidad de recursos tanto para el negocio bancario principal, centrado en pymes, como para la desinversión de activos inmobiliarios y dudosos. Por otra parte, Saracho indicó que una mayor flexibilidad en la interpretación de las exigencias regulatorias permitiría a Popular tener el margen necesario para poner en marcha "una batería de medidas adicionales" que le ayudarían a mejorar su situación. No obstante, la entidad no fía su futuro a ello. Previamente, afirmó que merece la pena luchar por el banco, al tiempo que señalaba que su recuperación solo es posible si se hace frente "sin más dilación" a las dificultades que el banco atraviesa. "Tenemos que atacar esas dificultades de una vez por todas, sin excusas y sin sentimentalismos", indicó Saracho ante los accionistas. El "primer espada" del banco destacó a su vez que para conseguir la citada recuperación es necesario "tiempo, pero no mucho", y adelantó que tanto él como el resto de miembros de la dirección se comprometen a trabajar "sin descanso" por el banco, con profesionalidad y altura de miras, eficacia, transparencia y rigor en la gestión.

