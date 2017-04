Comarcas JACETANIA - MEDIO AMBIENTE El Ayuntamiento Jaca implanta un nuevo sistema contra la plaga de la procesionaria Ell tratamiento se está ejecuntando a través de su Servicio de Parques y Jardines.

JACA.- El Ayuntamiento de Jaca, a través de su Servicio de Parques y Jardines, ha efectuado un fuerte control poblacional de la procesionaria durante este invierno tras la plaga de la temporada 2015-2016, realizando diversos tratamientos, entre ellos uno novedoso, la endoterapia, que ha obtenido una eficacia del cien por cien. En una nota de prensa, el consistorio ha explicado que los pasados meses de octubre y noviembre se decidió el tratamiento por endoterapia de 53 ejemplares de diferentes especies de pino en cinco zonas ajardinadas distribuidas por la ciudad, como el Paseo de la Constitución, el Llano de la Victoria y el colegio Monteoroel, entre otros. No se han tratado a todos los ejemplares de pino existentes ya que el objetivo es, aparte de evaluar la utilidad y efectividad del tratamiento, realizar un control poblacional en las zonas más sensibles y no erradicar la plaga ya que, entre otros factores, forman parte del ciclo biológico de determinadas aves y murciélagos, han apuntado las mismas fuentes. Asimismo, han señalado que la endoterapia es un procedimiento terapéutico que incluye la aplicación de tratamientos fitosanitarios, que incluye la inyección directa de estos productos y complejos nutritivos al sistema vascular del árbol. Esta técnica aunque no es nueva, sí que ha sufrido un fuerte desarrollo en los últimos diez años. Funciona a partir de la capacidad de flujo de savia que hay en el interior de los tejidos vasculares, transportando, en el caso de la procesionaria, el producto fitosanitario hasta las hojas que son ingeridas por la oruga. EFECTIVIDAD La efectividad de este tratamiento, en el caso de la procesionaria, es del cien por cien en el primer año, según ha explicado el representante de 'Gesilva', Gonzalo Barredo de Valenzuela, empresa encargada de los trabajos. En caso de que este procedimiento no surtiera el efecto deseado, continúa explicando el técnico, la empresa se encargaría de su eliminación por otros métodos. Barredo ha indicado que frente a los tratamientos tradicionales, la endoterapia destaca por la ausencia de pulverización de productos químicos en el ambiente, por lo que resulta inocuo para la salud de las personas y animales y, asimismo, posibilita realizar tratamientos en zonas urbanas, parques infantiles, zonas de recreo, eliminando los efectos colaterales sobre ciudadanos y mobiliario. Por lo tanto, no se produce ninguna contaminación medioambiental en suelo y aire. Otra ventaja es que evita las aplicaciones indiscriminadas de productos fitosanitarios por lo que este tipo de tratamientos son específicos y sólo actúan contra aquellos agentes patógenos -plagas y enfermedades- que se alimentan de materia vegetal respetando a los que no lo hacen. Desde el Ayuntamiento de Jaca han manifestado que con esta tecnología se consigue una mayor eficacia de la materia activa del fitosanitario, al distribuirse uniformemente por un mayor porcentaje de tejidos, una mayor persistencia de los productos en el árbol de, al menos, un año. Con una sola aplicación es suficiente en el caso de la procesionaria, según las conclusiones de los expertos y técnicos tras las pruebas experimentales realizadas en esta ciudad.

