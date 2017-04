España GASTOS OFICIALES La Casa del Rey ahorró 900.000 euros en parte por la menor actividad de 2016 Este es uno de los datos difundidos hoy a través de la web oficial del monarca.

EFE 10/04/2017 / 20:39

MADRID.- La Casa del Rey ahorró el pasado ejercicio 900.051 euros de los 7,77 millones asignados por el Parlamento, un 11,58 por ciento, sobre todo debido a un menor gasto corriente y de inversión, consecuencia en parte de la interinidad política que redujo la actividad representativa internacional de los Reyes. Este es uno de los datos difundidos hoy a través de la web oficial de la Casa del Rey, que publica la ejecución presupuestaria de 2016 y el informe redactado sobre este ejercicio por la interventora de la propia institución, así como la retribución de sus altos cargos, que aumentaron en torno al 1 por ciento respecto a 2015, en línea con la subida que percibieron los funcionarios. Un menor gasto en "aquellas partidas relacionadas con atenciones protocolarias y representativas y viajes" figura así entre las causas de que solo se ejecutara el 88,42 por ciento de lo presupuestado, junto a menores consumos en otras cuantías, un aplazamiento de proyectos tecnológicos a 2017, ahorros en la contratación de bienes y la no aplicación del fondo de contingencia. Sí se ejecutó en su totalidad la partida anual que recoge los sueldos de la Familia Real, en los que Felipe VI había decidido aplicar igualmente una subida del 1 por ciento y cuyo importe total para 2016 era de 662.315 euros, mientras que la Casa hizo uso en un 97,09 por ciento de los 3,83 millones aprobados para gastos de personal, un montante inferior en un 0,94 por ciento al de 2015. Tras la subida del 1 por ciento decidida hace un año por el Rey para las retribuciones del personal de la Zarzuela y de la propia Familia Real, el suelo anual de Felipe VI durante el pasado año fue de 236.544 euros brutos y el de la Reina Letizia de 130.092 euros brutos, mientras que don Juan Carlos percibió 189.228 euros y doña Sofía 106.452. Durante 2016, la Casa del Rey ejecutó un total de 6.874.989 euros de los 7.775.040 presupuestados para esta institución, la misma cifra global que había sido aprobada por el Parlamento para los dos ejercicios anteriores, una congelación decidida por Felipe VI que seguía a su vez a cuatro años de recortes, siempre a propuesta del jefe del Estado. Dentro de la partida de gastos de personal, se ejecutó al cierre del pasado ejercicio un 99,43 por ciento de los 730.000 euros aprobados para retribuciones de los 11 altos cargos de la Casa del Rey y un 99,25 por ciento de los 2,54 millones de euros previstos para incentivos al rendimiento. Respecto al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, creció un 7,53 por ciento en relación a 2015, hasta un volumen presupuestado de 2.929.024 euros, si bien a final de año sólo se había ejecutado un 79,79 por ciento, equivalente a 2.337.061 euros. El informe de la interventora de la Casa, Beatriz Rodríguez Alcobendas, explica este ahorro de 591.963 euros por los "menores consumos" en "material de oficina, prensa, suministros varios y servicios de telecomunicaciones, principalmente", así como por el "menor gasto generado" en "atenciones protocolarias y representativas y viajes". A ello hay que añadir "algunos de los proyectos en el ámbito de las nuevas tecnologías", cuya "finalización y ejecución se ha desplazado al ejercicio siguiente". También ha contribuido al ahorro general de 900.000 euros en la asignación presupuestaria global de la Casa del Rey para 2016 que no haya hecho falta utilizar los 155.000 euros previstos del Fondo de Contingencia y que "las economías generadas en los procedimientos de contratación" de bienes hayan permitido no hacer uso de 41.194 euros dentro del total de 195.000 euros aprobado para inversiones reales.

