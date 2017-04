Mundo SUCESO Al menos 10 heridos por un incendio en un campo de inmigrantes de Grande-Synthe El fuego redujo "a cenizas" la zona y que va a ser imposible levantar nuevas cabañas en el lugar.

PARÍS.- Un incendio destruyó hoy el campamento de inmigrantes de Grand-Synthe, en el norte de Francia, indicaron los medios locales, según los cuales ha provocado al menos una decena de heridos.

Ese campo estaba compuesto en su mayoría por chabolas de madera muy cercanas unas a otras y el fuego habría comenzado hacia las 20.00 GMT tras una pelea entre kurdos y afganos, señaló el diario "Le Huffington Post", que no especificó la gravedad de los afectados. El prefecto (delegado de Gobierno) del departamento del Norte, Michel Lalande, indicó ante la prensa que el incendio redujo "a cenizas" la zona y que va a ser imposible levantar nuevas cabañas en lugar de las existentes anteriormente. La disputa entre grupos de kurdos y afganos dejó además cinco heridos, de los cuales cuatro tuvieron que ser evacuados al centro hospitalario de la localidad de Dunkerque, tres de ellos con lesiones por arma blanca, informó el diario "Le Parisien" en su página web. El campamento albergaba a finales de marzo a unas 1.500 personas y había registrado recientemente otros altercados entre sus ocupantes. El ministro francés del Interior, Bruno Le Roux, estimó el pasado día 15 que el lugar es en sí mismo "un factor de atracción" para aquellos inmigrantes que quieren cruzar ilegalmente al Reino Unido, especialmente tras el cierre el pasado octubre de la llamada Jungla de Calais, situada a pocos kilómetros. La cuestión no es solamente la del restablecimiento del orden público", sino también "la del desmantelamiento progresivo del campamento, que debe empezar cuanto antes", dijo entonces en el Senado.



