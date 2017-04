Sociedad "En España no hubo guerra civil, el intento duró 48 horas" José González, presidente de MER 82, inauguró ayer las Jornadas Republicanas. Descendiente de exiliados, ofreció una charla en la Diputación de Huesca.

S. D. 11/04/2017

HUESCA.- Hijo de exiliados españoles, de chaval pasaba sus veranos en la provincia de Jaén, lo que ha contribuido a que su español sea casi perfecto. José González es presidente del MER 82 (Mémoire de l"Espagne Republicaine) y secretario nacional de los antiguos guerrilleros españoles en Francia, y ayer se desplazó desde Montauban para inaugurar las XI Jornadas Republicanas que organiza el Círculo Manolín Abad de Huesca y hablar de que No fue una guerra civil. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

