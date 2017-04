Aragón CUENTAS PÚBLICAS Los aragoneses deberían trabajar 79 días para pagar la deuda autonómica Un informe de la Autoridad Fiscal Independiente señala que la ratio de Aragón ha aumentado desde 2015

EUROPA PRESS 11/04/2017 / 14:01

MADRID/ZARAGOZA.- Los valencianos necesitarían trabajar el triple de días que los vascos o los madrileños para pagar la deuda autonómica, según un informe difundido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que sitúa en 79 el número de días en el caso de los aragoneses. En su Observatorio de Deuda del cierre de 2016, la AIReF señala que el objetivo de deuda pública del 60 por ciento del PIB establecido en la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para 2020 no se alcanzará hasta el año 2037 "en el escenario neutral de riesgos". Al desagregar la evolución anual por subsectores, este organismo observa que tanto el conjunto de Administración central y fondos de la Seguridad Social como las corporaciones locales han reducido su ratio, al contrario que el de comunidades autónomas. De hecho, el conjunto autonómico aumentó su deuda en más de 13.000 millones de euros en relación a 2015, con un comportamiento "bastante heterogéneo", ya que sólo tres comunidades consiguieron reducirla: Baleares, Canarias y Cataluña. En sentido opuesto, destacan los aumentos de las ratios de Aragón, Cantabria, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana (155 días), junto con Castilla-La Mancha (135), Cataluña (129), Baleares (110) y Murcia (106) son, además, las autonomías en las que se requerirían un mayor número de días de trabajo por persona para repagar su deuda regional. Por el contrario, en Madrid y el País Vasco se precisarían 53 días por persona, y 58 en Canarias. Si se estima el conjunto de la deuda de todas las administraciones, y no sólo las autonómicas, Andalucía, Asturias, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura y Murcia requieren más de 300 días de trabajo por persona para sufragar la fracción de deuda común que les correspondería. Los días necesarios por persona para pagar la deuda en el caso regional se derivan de multiplicar por 365 el ratio de dicha deuda sobre el respectivo PIB regional, según explica la AIReF.



