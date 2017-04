Aragón ACUERDOS El Gobierno de Aragón da un nuevo paso para aprobar la Ley de Capitalidad y remitirla a las Cortes El Anteproyecto de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza se aborda en Consejo de Gobierno.

D.A. 11/04/2017 / 16:30

ZARAGOZA.- El Anteproyecto de la Ley de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza (Ley de Capitalidad) dio esta mañana un nuevo paso con su toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno. El texto pasa ahora a los departamentos para que, en cada caso, emitan el correspondiente informe.

Después de un largo proceso de negociación, que se inició en marzo de 2016, el Gobierno de Aragón reconoce el modelo de "ciudad-capital" de Zaragoza en el contexto de un territorio amplio y complejo. Igualmente, su protagonismo "de especial trascendencia en la economía local y global, además de su trascendencia territorial". Es la primera vez que el Gobierno de Aragón llega a acordar una Ley de Capitalidad con el Ayuntamiento de Zaragoza. Las disposiciones transitorias tercera y cuarta resumen los aspectos relacionados con la financiación. Hasta la regulación de la participación de los entes locales en los ingresos del Comunidad Autónoma a través de la ley correspondiente, el Gobierno de Aragón transferirá al Ayuntamiento de Zaragoza 8 millones anuales que se incrementarán en la misma proporción en que se incrementen los ingresos no financieros de la propia Comunidad Autónoma. Si estos ingresos decrecen, la cantidad a transferir al Ayuntamiento no variará en el ejercicio siguiente. Finalmente, la Disposición Transitoria Cuarta contempla la firma de un convenio bilateral en el periodo 2017-2020 a través del cual el Gobierno de Aragón recogerá en su Presupuesto anual partidas por un importe de inicial de 13,5 millones de euros para atender las competencias atribuidas al Ayuntamiento por el Gobierno de Aragón. Este importe crecerá en 1,5 millones anuales. Estas cantidades ya figuran en el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017 que se encuentra en tramitación en las Cortes de Aragón. EXTINCIÓN DEL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA Por otra parte, el Consejo de Gobierno de Aragón tomó razón del Anteproyecto de Ley de Reorganización de Competencias Administrativas en Materia de Aguas, cuyo principal objetivo es la extinción del Instituto Aragonés del Agua (IAA) y el traspaso de sus medios materiales y personales, así como sus derechos y obligaciones, a una nueva Dirección General del Agua inserta en el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en aras de los principios de eficacia, eficiencia y economía, considera más conveniente que sea la propia Administración de la Comunidad Autónoma la que asuma las amplias funciones que la Ley de Aguas y Ríos de Aragón atribuye al IAA. Esto facilitará, asimismo, un mejor ejercicio integrado de estas competencias con otras sectoriales en materia de agricultura y medioambiente. Dentro de las políticas que en materia de aguas e infraestructuras hidráulicas está llevando a cabo el Gobierno de Aragón, este Anteproyecto es una muestra de la firme apuesta por la gestión pública, transparente e integrada con el resto de políticas sectoriales. De la misma manera, está en consonancia con el nuevo paradigma en la gobernanza del agua, que, desde los parámetros de la eficiencia, transparencia y participación de los usuarios, pasa necesariamente por reforzar el carácter público de los órganos de gestión. En este sentido, es necesario un nuevo marco de acción, desde el punto de vista organizativo, que conduzca a una gestión administrativa más rigurosa, coordinada con el resto del Departamento y enmarcada en su planificación estratégica.

